Las cifras récord que moverá el Mundial 2026: un negocio de más de US$80.000 millones

El Mundial de 2026 promete convertirse en uno de los acontecimientos deportivos, económicos y culturales más grandes de la historia contemporánea. La próxima edición de la Copa del Mundo, organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, marcará un antes y un después no solo por el salto competitivo que implica la ampliación del torneo a 48 selecciones y 104 partidos, sino también por el gigantesco movimiento financiero que ya comienza a desplegarse alrededor del evento.

Se trata de un Mundial que redefine las escalas económicas del fútbol global pues podría mover más de 80.000 millones de dólares y, al mismo tiempo, transforma ciudades, moviliza industrias completas y pone en marcha una maquinaria comercial de proporciones inéditas.

La FIFA confirmó oficialmente que el sistema de premios económicos para la Copa del Mundo 2026 será el más alto jamás entregado en la historia del torneo. En total, el organismo rector del fútbol mundial distribuirá 665 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes. Esta cifra representa un aumento de 225 millones de dólares respecto a los 440 millones que se repartieron en la edición anterior disputada en Catar en 2022. En términos porcentuales, el crecimiento supera el 50 %, lo que evidencia el enorme salto financiero que acompaña la expansión del torneo.

El aumento responde a varios factores. En primer lugar, el nuevo formato del campeonato, que pasa de 32 a 48 equipos, incrementa el número de partidos hasta 104, ampliando el volumen de ingresos provenientes de derechos de televisión, patrocinios y explotación comercial. Además, el sistema competitivo introduce una ronda adicional de eliminación directa —los dieciseisavos de final— que permite que más selecciones superen la fase inicial y accedan a premios económicos superiores.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha defendido en varias ocasiones la expansión del torneo como una manera de democratizar el acceso a los beneficios del fútbol global. Según explicó recientemente, “la ampliación del Mundial no solo abre las puertas a más países para competir al máximo nivel, también garantiza que los ingresos generados por el fútbol se redistribuyan de forma más amplia entre las federaciones”.

Dentro de esta nueva estructura, el campeón del Mundial 2026 recibirá 50 millones de dólares, la cifra más alta jamás entregada a un ganador del torneo. El incremento es notable si se compara con los 42 millones que recibió la Selección Argentina de Fútbol tras conquistar el título en la final del Mundial 2022. El subcampeón del torneo obtendrá 33 millones de dólares, tres millones más que en la edición anterior. El tercer lugar será recompensado con 29 millones de dólares y el cuarto puesto con 27 millones. Solo entre las cuatro mejores selecciones del torneo se distribuirán 139 millones de dólares.

Desde el punto de vista económico, este incremento refleja el crecimiento del negocio global del fútbol. Para el economista deportivo Stefan Szymanski, profesor de economía del deporte y autor de numerosos estudios sobre la industria futbolística, la tendencia es clara: “El Mundial se ha convertido en el evento deportivo más rentable del planeta. La expansión del formato no es únicamente una decisión deportiva, sino también una estrategia para maximizar ingresos y ampliar mercados”.

El sistema de premios también contempla pagos para todas las selecciones participantes independientemente de su rendimiento deportivo. Cada una de las 48 federaciones recibirá un fondo de 1,5 millones de dólares destinado a cubrir los gastos de preparación previos al torneo. Este fondo es independiente del dinero que se otorgará según el desempeño en la competición y busca garantizar que todas las selecciones puedan afrontar adecuadamente la logística previa al campeonato.

En el escalón más bajo del reparto económico se ubican las selecciones que finalicen entre los puestos 33 y 48 del torneo. Estas federaciones recibirán 9 millones de dólares. Si se suma el fondo de preparación de 1,5 millones, el ingreso mínimo garantizado por participar en el Mundial será de 10,5 millones de dólares por federación, incluso si el equipo no logra superar la fase de grupos.

Las selecciones que concluyan entre los puestos 32 y 17 recibirán 11 millones de dólares. Aquellas que avancen hasta los octavos de final —es decir, que se ubiquen entre los puestos 16 y 9— percibirán 15 millones de dólares, lo que representa dos millones más que en el mismo tramo competitivo durante el Mundial de 2022.

En la etapa de cuartos de final, correspondiente a los puestos 8 al 5, cada selección recibirá 19 millones de dólares. Esto significa que un equipo que alcance esa instancia habrá acumulado al menos 20,5 millones de dólares si se incluye el fondo de preparación previo al torneo.

A partir de las semifinales el salto económico se vuelve mucho más pronunciado. El cuarto puesto recibirá 27 millones de dólares, el tercer lugar obtendrá 29 millones, el subcampeón 33 millones y el campeón 50 millones. La diferencia económica entre ganar la final y perderla será de 17 millones de dólares, una brecha que subraya la importancia deportiva y financiera de conquistar el título mundial.

Las cifras proyectadas son enormes. El estudio calcula que el torneo podría generar 824.000 empleos equivalentes a tiempo completo en todo el mundo y más de 8.280 millones de dólares en prestaciones sociales.

Los ingresos directos de la FIFA para el ciclo 2023-2026 se estiman en 10.900 millones de dólares, un 56 % más que los 7.000 millones registrados durante el ciclo del Mundial de 2022. De esa cifra, 4.200 millones provienen de derechos audiovisuales y 2.800 millones de patrocinios comerciales.

Para el consultor de marketing deportivo Tim Crow, director de la firma Synergy, el atractivo del Mundial para las marcas es incomparable. “No existe otro evento deportivo que ofrezca una combinación tan potente de audiencia global, emoción colectiva y capacidad de generar identidad cultural”.

La final del Mundial de 2022 fue vista por 1.420 millones de personas. Para 2026, la FIFA proyecta que más de 5.000 millones de espectadores seguirán el torneo en algún momento y alrededor de 1.600 millones podrían ver la final en directo.

Cuando el balón comience a rodar el 11 de junio en el Estadio Azteca, el planeta no solo estará presenciando un torneo de fútbol. Estará observando uno de los fenómenos económicos, mediáticos y culturales más grandes de la historia moderna: un campeonato de 48 selecciones, 104 partidos, 16 ciudades y 39 días de competición que movilizará decenas de miles de millones de dólares y conectará a miles de millones de personas. No será únicamente una fiesta del deporte; será, en toda su magnitud, una gigantesca plataforma global donde convergen negocios, cultura, turismo y pasión futbolera. Colombia estará presente.

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