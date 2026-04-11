Del tarimazo a la parranda vallenata: así maneja Isabel Zuleta la mesa de paz urbana de Itagüí

Algunos de los jefes de las bandas de la cárcel de Itagüí, cuando hablan de Isabel Zuleta, se refieren a ella como “la reina Isabel”.
No es un cumplido. Más bien es sarcasmo, porque la senadora, cuando fue designada miembro de la mesa de diálogo del Gobierno con los cabecillas presos en la cárcel de Itagüí, asumió como si fuera dueña y señora del proceso.
“Le dicen así porque los tiene como secuestrados: nadie puede contactarlos sin su permiso. Y con la promesa de que les van a dar beneficios los maneja a su antojo”, le dijo a EL COLOMBIANO una fuente que ha estado cerca del proceso.
Por eso, para bien y para mal, es ella —más que el alto comisionado Otty Patiño y más que el propio presidente Gustavo Petro— quien carga sobre sus hombros cada logro y cada escándalo de esta negociación. Incluyendo la parranda vallenata que armaron varios de los cabecillas de las bandas en la cárcel el miércoles pasado, y que se convirtió en el gran escándalo del país esta semana.