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Abre Salón Prado, el nuevo espacio cultural que busca transformar el corazón de Medellín

Son 1.800 metros cuadrados dedicados a la gastronomía y el entretenimiento, en la construcción remozada de Casa Blanca, en el barrio Prado.

  • Salón Parado quedó totalmente renovado y listo para la llegada de comensales y otros tipos de usuarios. FOTO: ALCALDÍA
    Salón Parado quedó totalmente renovado y listo para la llegada de comensales y otros tipos de usuarios. FOTO: ALCALDÍA
  • La renovación de Casa Blanca aspira a dinamizar la recuperación del barrio Prado Centro, según dijo el alcalde Federico Gutiérrez en su apertura. FOTO: ALCALDÍA
    La renovación de Casa Blanca aspira a dinamizar la recuperación del barrio Prado Centro, según dijo el alcalde Federico Gutiérrez en su apertura. FOTO: ALCALDÍA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Comenzó a funcionar oficialmente este lunes Salón Prado, un nuevo espacio cultural, gastronómico y de entretenimiento dirigido al disfrute de ciudadanos y visitantes que apunta también a la revitalización de Prado, el único barrio patrimonial de Medellín.

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El nuevo sitio aspira a convertirse en referente en el centro de la ciudad. Tiene 1.800 metros cuadrados de construcción y es propiedad del distrito. Fue rehabilitado de manera integral, con reforzamiento estructural, la restauración arquitectónica, la adecuación de sus espacios, todo con capital privado mediante un proyecto que se desarrolló a través de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (Agencia APP).

Además, los mismos vecinos del barrio pudieron invertir para participar en la explotación comercial del sitio, lo que representa dinamismo en la economía local.

El inmueble se mantendrá como propiedad del Distrito, aunque los particulares tendrán la posibilidad de explotarla comercialmente para recuperar el dinero que pusieron.

“Estamos hablando de que la primera parte construida de esta casa es de 1927, o sea, el año entrante cumple 100 años, y estaba en total abandono. Ahora, con la inversión de los privados, se abre a la comunidad, se abre al espacio público, la gente puede venir, disfrutar, consumir cultura”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El sitio está lleno de simbolismos, como un gran mural del maestro Ramón Vásquez, ubicado en el salón principal, cuyo nombre es Ríos de Vida.

Entre los espacios que se habilitaron en su interior hay una galería de arte, museo, coworking, librería, café literario, restaurante de gastronomía colombiana, azotea, salón de vinilos, cervecería artesanal y espacios para encuentros culturales y empresariales.

Con su entrada en funcionamiento se contribuirá a la atracción de turistas y la generación de empleo, pero también a mejorar las condiciones de seguridad en el sector del Centro.

“La seguridad se logra no solo con Policía y con cámaras. Claro que necesitamos más seguridad, es lo primero que hay que decirle a la gente del barrio, pero la seguridad se logra recuperar al tener espacios habitables, con gente que circula alrededor de la cultura, del arte, que puedan venir”, apuntó el alcalde Gutiérrez.

La renovación de Casa Blanca aspira a dinamizar la recuperación del barrio Prado Centro, según dijo el alcalde Federico Gutiérrez en su apertura. FOTO: ALCALDÍA
La renovación de Casa Blanca aspira a dinamizar la recuperación del barrio Prado Centro, según dijo el alcalde Federico Gutiérrez en su apertura. FOTO: ALCALDÍA

El mandatario destacó igualmente que en el barrio Prado hay 265 inmuebles, muchos de ellos casas tan grandes como esta, en mal estado algunas y que son bienes de interés cultural, siendo las Alianzas Público Privadas un buen modelo para rescatarlas.

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Adelantó que en el área habrá otras intervenciones, por ejemplo en la llamada Casa del Alcalde, donde funcionan otro tipo de actividades del Distrito, pero que se reinventará.

Una historia de esplendor

El Salón Prado queda en una inmensa casona que fue conocida como Casa Blanca y refleja la historia de esplendor que vivió Medellín como producto de las bonanzas que trajeron el café, el oro y su industria en el siglo XX.

Según relató en EL COLOMBIANO el periodista Álvaro Guerrero, en 1928 esta fue una propiedad de la sociedad Ortiz y Compañía, que se las compró a la familia Olano, dueña de La Polka, la finca donde se construyó el barrio. Costó 16.500 pesos de la época.

Un año más tarde, fue vendida a Abel Restrepo, que pagó por ella 4.000 pesos y en marzo de 1933 se la vendió a Justo Pastor Arango Sánchez por el mismo valor. Desde entonces y durante más de 40 años Casa Blanca fue la vivienda de Arango, dueño del Café Árabe, que quedaba en el edificio Vásquez en la Plaza Cisneros.

En 1995 la casona la compró la Alcaldía de Medellín para constituir allí la sede del recién creado Instituto Mi Río, una entidad cuyo propósito era la recuperación del río Medellín. Por eso, fue la administración municipal de entonces la que hizo la primera gran intervención en el inmueble, con todo un bloque nuevo con paredes en drywall donde antes quedaba el jardín.

Ahí fue también cuando contrataron al maestro Vásquez para que pintara el mural inmenso en la pared más importante de la casa.

En el año 2020 desde la Agencia APP se la ofrecieron a ofrecieron a Jorge García, un inversionista exitoso del sector gastronómico e inmobiliario para que desarrollara alguna idea, pues se trata del mismo empresario que creó los Mercados del Río, que ha sido uno de los procesos de renovación urbana más importantes de la ciudad en los últimos años.

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El acuerdo era que García se encargara de revivir la casa sin modificarla demasiado y a cambio el Distrito de Medellín lo deja explotarla comercialmente durante un lapso de 13 años para que recupere su inversión, que según dijo la Alcaldía en su momento, se acerca a los 7.000 millones de pesos.

No obstante, hay algunos espacios como las zonas de coworking, salones para eventos privados y la terraza o rooftop, que no son de Jorge García sino de vecinos que decidieron invertir también allí.

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