Crystal Palace, con Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma, sale por el título de la Conference League

Antes de unirse a la Selección Colombia que irá al Mundial de Norteamérica 2026, el defensor antioqueño Daniel Muñoz y el volante vallecaucano Jéfferson Lerma buscarán cerrar con broche de oro su buena campaña con el Crystal Palace, equipo que jugará este miércoles la final de la Conference League ante el Rayo Vallecano en el Red Bull Arena en Leipzig, Alemania.
Será una definición histórica para dos novatos en el escenario europeo.
El Crystal Palace, que confirmó este martes la presencia de los jugadores colombianos, aspira a seguir ampliando su buena marcha de los dos últimos años con el entrenador austríaco Oliver Glasner, que anunció su salida tras el final de temporada.
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“Poner fin a este viaje de más de dos años con otro trofeo, con el primer título europeo de la historia del Crystal Palace, sería increíble”, afirmó Glasner.
El técnico austríaco llevó al equipo a ganar el pasado año su primer título de la FA Cup y la Community Shield y lo clasificó para la Europa League.