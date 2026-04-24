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Yamal, Estêvão y Cuti, otros que entran en la enfermería que amenaza con dejarlos fuera del Mundial de Norteamérica

Estos jugadores se unen a Hugo Ekitiké, Rodrygo y Serge Gnabry, quienes ya le dijeron adiós a la cita de México, Canadá y Estados Unidos.

  • España, una de las selecciones favoritas para luchar por el título, está pendiente de la evolución de Lamine Yamal quien salió lesionado con el Barcelona y estará por fuera varias semanas. FOTO TOMADA X@FCBarcelona
    España, una de las selecciones favoritas para luchar por el título, está pendiente de la evolución de Lamine Yamal quien salió lesionado con el Barcelona y estará por fuera varias semanas. FOTO TOMADA X@FCBarcelona
Agencia AFP
hace 2 horas
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El esprint final del fútbol europeo deja un reguero de lesionados que se perderán el Mundial, como el francés Hugo Ekitiké, el brasileño Rodrygo o el alemán Serge Gnabry, y otros que llegarán muy justos o son duda, como Lamine Yamal, Estêvão o Cuti Romero.

A 50 días de la Copa del Mundo de Norteamérica, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, la enfermería no para de recibir pacientes de prestigio.

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España: la contrarreloj de Lamine Yamal

El jarro de agua fría cayó en la Roja cuando Lamine Yamal pateó un penalti para marcar el gol de la victoria 1-0 del Barcelona ante el Celta el miércoles y se rompió.

Sufre “una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda” y no volverá a jugar con el Barcelona esta temporada.

El Mundial parece que no peligra, pero la cuestión es si llegará en plena forma.

El doctor Pedro Luis Ripoll señaló a la Cadena Ser que la tasa de caída en este tipo de lesiones es del 30% y llamó a Yamal, de 18 años, a ser “muy prudente”.

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“Veo a Lamine Yamal a tope en la segunda fase, sería lo más prudente y creo que es lo que va a pasar”, señaló Ripoll sobre la Copa del Mundo.

La lesión de Lamine se añade a la incertidumbre en la campeona de Europa sobre varios jugadores importantes actualmente lesionados, en convalecencia o recién incorporados a sus equipos como Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal) o Nico Williams (Athletic de Bilbao).

En Brasil: Adiós Rodrygo, Estêvão duda, ¿calienta Neymar?

Lesionado entre febrero y marzo, la sensación brasileña Estêvão, de 19 años, volvió a sufrir un problema muscular el pasado fin de semana en la derrota 1-0 del Chelsea ante el Manchester United.

El brasileño queda en una situación similar a la de Yamal y se perderá lo que resta de temporada, por lo que llegaría justo de forma al gran torneo.

“Si soy sincero, no estoy seguro. Solo sé que no estará disponible para nosotros, así que estoy seguro de que tiene muchas esperanzas de poder llegar al Mundial, pero no lo sé”, señaló este viernes el técnico interino del Chelsea, Calum McFarlane.

Su problema físico, unido a la baja de Rodrygo, confirmada en marzo, podría abrir la puerta en la lista de Carlo Ancelotti a la leyenda Neymar.

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El 10, también aquejado por problemas físicos en los últimos años, busca ritmo con los Santos de su país para convencer al italiano. Su presencia con la Seleção en Norteamérica se ha convertido en debate nacional.

Además, el central del Real Madrid Éder Militão, que acababa de regresar de una grave lesión, sufre otro problema muscular y estará de baja “varias semanas”.

En Argentina hay lágrimas por el Cuti Romero

La campeona del mundo en Catar 2022 también padece los rigores del calendario.

En la ventana de marzo, durante un entrenamiento en Buenos Aires, perdió al prometedor delantero Joaquín Panichelli, máximo goleador del campeonato francés con el Estrasburgo, que sufrió una segunda rotura de ligamentos de la rodilla.

Tampoco tuvo suerte un peso pesado de la Albiceleste, el central del Tottenham Cuti Romero, que se lesionó hace dos semanas al chocar con su portero y tiene un problema en el ligamento cruzado de una rodilla.

Se retiró entre lágrimas en aquella derrota ante el Sunderland y comenzó la cuenta atrás para poder estar a disposición de su seleccionador, Lionel Scaloni.

“Romero, ante todo, ama al Tottenham y la gente tiene que saber que está sufriendo por esta lesión y porque ya no puede jugar más para nosotros esta temporada”, dijo su técnico, Roberto De Zerbi, con el club londinense jugando para evitar el descenso.

Ekitiké y Gnabry, bajas de Francia y Alemania

El delantero Hugo Ekitiké, del Liverpool, parecía haber ganado un puesto de titular en la concurrida delantera de la selección francesa con vistosas actuaciones en la ventana de marzo, se rompió el tendón de Aquiles y estará de baja largos meses.

Kylian Mbappé, la estrella de Francia, se preocupó el viernes al pedir el cambio durante el empate 1-1 del Real Madrid ante el Betis en la Liga española.

Su entrenador, Álvaro Arbeloa, habló de “molestias” y su club puntualizó poco después que había sido por “una sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda”, descartando de entrada un peligro más grave.

Serge Gnabry, pieza importante del Bayern Múnich y de la selección alemana, tampoco estará en Norteamérica 2026 debido a un desgarro muscular en el aductor derecho.

“Como el resto del país, animaré a los chicos desde casa”, señaló el atacante de 30 años.

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Para paliar la ausencia de Gnabry, el seleccionador Julian Nagelsmann puede contar con el regreso progresivo de Jamal Musiala después de su grave lesión en el Mundial de Clubes de 2025.

Todavía de baja, Marc-André Ter Stegen, llamado a ocupar el arco alemán en el Mundial 2026, tiene opciones “muy escasas”, según Nagelsmann, debido a una larga serie de lesiones.

México, uno de los países anfitriones, descartó a un guardameta clave, Luis Malagón, mientras que Croacia cruza dedos para contar con el defensa Joško Gvardiol, baja del Manchester City desde enero por una fractura de tibia.

También se unió a la lista de jugadores tocados el centrocampista turco del Real Madrid Arda Güller. Sufre “una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha” y estará varias semanas fuera.

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