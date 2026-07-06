Petro sacó a su ministro de Justicia por no estar de acuerdo con la desobediencia civil de Cepeda y criticar la paz total

Horas después de que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconociera que “no fue una buena decisión” dar estatus político a disidencias de las Farc, en el marco de la paz total, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia al funcionario.
Cuervo, que apenas llevaba cinco meses al frente del ministerio, complementó su balance en una respuesta a medios en la Universidad del Externado. Dijo que ese estatus político “violó el acuerdo de paz y generó muchísimos problemas”. E incluso mencionó una decisión del Consejo de Estado, la semana pasada, que fue en la misma línea.
En contexto: MinJusticia de Petro dijo que “no fue una buena decisión” dar estatus político a disidencias
También señaló que “se debió tener un marco jurídico desde el primer momento, desde el inicio de la negociación, porque eso generó incertidumbre, que permanece hoy, en las distintas mesas de negociación”, en referencia a lo que había hecho su antecesor, Eduardo Montealegre.
Sin embargo, en ningún momento dijo que la paz total fuera un fracaso, como lo han reconocido otros ministros. Cuervo sostuvo que la estrategia sí dejó resultados en algunos territorios. Como ejemplo mencionó a Quibdó y Buenaventura, donde, según dijo, se registraron reducciones en delitos como el homicidio y la extorsión, lo que permitió alcanzar “lo que uno podría denominar paz social”.
Para él, el balance debe hacerse de manera diferenciada según cada proceso de negociación. En el caso del ELN, señaló que el Gobierno entendió pronto que no había voluntad de paz de parte del grupo armado. Y sí indicó que ese proceso no fue exitoso.
Además, sobre el llamado a la “desobediencia civil pacífica” que hizo la semana pasada el excandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, Cuervo señaló que no estaba de acuerdo.