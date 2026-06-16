¿Trump entregará el trofeo del Mundial 2026? El nuevo ‘gustico’ que le permitiría Infantino

Tal parece que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá un “gustico” similar al que se dio en el Mundial de Clubes de 2025, cuando entregó al Chelsea FC el trofeo que lo acreditó como campeón tras vencer al Paris Saint-Germain. Este acto, que se salió del protocolo, podría repetirse una vez más con la autorización de Gianni Infantino para que sea el republicano quien entregue la copa del Mundial de 2026 al equipo ganador de esta edición que se disputa precisamente en Estados Unidos, Canadá y México. Y es que no conforme con otorgarle un “Premio de la Paz de la FIFA: El fútbol une al mundo”, medios internacionales revelaron que Infantino tendría ahora a Trump como invitado en la ceremonia de clausura y entrega de premios, dándole automáticamente una mayor exposición en un escenario donde confluyen dos aspectos clave: el fútbol y la política. Lea también: Kylian Mbappé le respira en la nuca a Klose, ¿cuántos goles le faltan para ser el goleador histórico de los mundiales?

Ben Jacobs, periodista de TalkSPORT, dijo en un artículo que “la FIFA no tiene ninguna objeción a que Trump incumpla el protocolo de presentación y entregue el trofeo de la Copa del Mundo directamente al capitán del equipo ganador, permaneciendo en el centro de las celebraciones. Al presidente de Estados Unidos ya se le ha comunicado que la FIFA desea que entregue el trofeo de la Copa del Mundo a los eventuales campeones”.

El republicano no asistió al partido entre Paraguay y Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles debido a su agenda presidencial, pero está previsto que se presente en la final de la Copa del Mundo, que se disputará en el MetLife Stadium el 19 de julio. Sin embargo, por el momento no existe ninguna confirmación oficial de la Casa Blanca sobre la asistencia del mandatario a este encuentro ni a otros partidos a lo largo del Mundial de 2026. La inauguración en Estados Unidos Durante la inauguración en Estados Unidos del Mundial 2026, una banda comenzó a tocar antes de que se le unieran artistas como Future, Tyla, Anitta y la estrella del K-pop Lisa. Los trajes y la escenografía evocaban el arte callejero de Los Ángeles y las industrias creativas de la ciudad. Celebridades como Tom Cruise, David Beckham, Halle Berry, Rob Lowe, Owen Wilson y Paris Hilton observaron mientras los artistas bailaban alrededor de una réplica gigante del trofeo de la Copa del Mundo situada en el centro del campo.

Copa del Mundial 2026. FOTO: FIFA

Del techo del futurista estadio, con capacidad para 70.000 espectadores, colgaban enormes letras que formaban la palabra FIFA, en el color dorado preferido por Trump. Los aficionados estadounidenses, muchos de ellos disfrazados de Tío Sam, la Estatua de la Libertad o águilas calvas, abuchearon con entusiasmo a los jugadores paraguayos durante el calentamiento. “Creo que podemos llegar hasta la final”, dijo el aficionado estadounidense Isaac Pizarro, quien pagó 1.900 dólares por entrada para asistir junto a su hijo Jacob, de 14 años. Siga leyendo: Video | Bayern Múnich le rinde un homenaje a Luis Díaz antes de su debut en el Mundial 2026 Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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