¿Trump entregará el trofeo del Mundial 2026? El nuevo ‘gustico’ que le permitiría Infantino

Tal parece que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá un “gustico” similar al que se dio en el Mundial de Clubes de 2025, cuando entregó al Chelsea FC el trofeo que lo acreditó como campeón tras vencer al Paris Saint-Germain.
Este acto, que se salió del protocolo, podría repetirse una vez más con la autorización de Gianni Infantino para que sea el republicano quien entregue la copa del Mundial de 2026 al equipo ganador de esta edición que se disputa precisamente en Estados Unidos, Canadá y México.
Y es que no conforme con otorgarle un “Premio de la Paz de la FIFA: El fútbol une al mundo”, medios internacionales revelaron que Infantino tendría ahora a Trump como invitado en la ceremonia de clausura y entrega de premios, dándole automáticamente una mayor exposición en un escenario donde confluyen dos aspectos clave: el fútbol y la política.
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