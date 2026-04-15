Irán en incertidumbre y un cupo abierto: los escenarios que evalúa la FIFA. ¿Podría colarse Italia?

A poco menos de dos meses, la planificación del Mundial 2026 podría enfrentar un escenario inesperado. La posible renuncia o inhabilidad de la Selección de Irán abre un abanico de hipótesis que sacuden el mapa clasificatorio, con Italia como protagonista inesperado.

La incertidumbre gira en torno a la participación de Irán, cuya presencia en el torneo está siendo evaluada por factores geopolíticos. Parte de sus compromisos están programados en Estados Unidos, lo que ha generado dudas logísticas y diplomáticas. Incluso, se ha planteado trasladar sus partidos a México, aunque sin una decisión definitiva.

Por ahora, la FIFA mantiene el calendario original, pero analiza alternativas en caso de una eventual baja. La resolución, que se espera en las próximas semanas, podría alterar significativamente el proceso de clasificación.