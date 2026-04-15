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Irán en incertidumbre y un cupo abierto: los escenarios que evalúa la FIFA. ¿Podría colarse Italia?

La posible salida de Irán del Mundial abre un escenario inesperado en la clasificación. Mientras la FIFA evalúa alternativas, Italia aparece como una candidata fuerte para disputar un cupo que, de confirmarse, podría redefinir el camino hacia la cita mundialista.

  • Italia podría pasar de la frustración a la alegría por poder disputar un nuevo cupo al Mundial. FOTO GETTY
    Italia podría pasar de la frustración a la alegría por poder disputar un nuevo cupo al Mundial. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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A poco menos de dos meses, la planificación del Mundial 2026 podría enfrentar un escenario inesperado. La posible renuncia o inhabilidad de la Selección de Irán abre un abanico de hipótesis que sacuden el mapa clasificatorio, con Italia como protagonista inesperado.

La incertidumbre gira en torno a la participación de Irán, cuya presencia en el torneo está siendo evaluada por factores geopolíticos. Parte de sus compromisos están programados en Estados Unidos, lo que ha generado dudas logísticas y diplomáticas. Incluso, se ha planteado trasladar sus partidos a México, aunque sin una decisión definitiva.

Por ahora, la FIFA mantiene el calendario original, pero analiza alternativas en caso de una eventual baja. La resolución, que se espera en las próximas semanas, podría alterar significativamente el proceso de clasificación.

El posible vacío ha puesto nuevamente en el radar a Italia, una selección histórica que quedó fuera del camino directo tras caer en el repechaje europeo ante Bosnia.

A pesar de su eliminación, la “Azzurra” aparece como una de las candidatas más fuertes para disputar un eventual cupo extraordinario. Su posición en el ranking FIFA y su peso histórico en los mundiales la convierten en una opción mediáticamente sólida y competitivamente viable.

El plan B: un repechaje intercontinental de emergencia

Según diversos reportes, entre ellos el medio The Athletic, la FIFA contempla la organización de un repechaje intercontinental extraordinario. Este torneo incluiría: dos selecciones europeas y dos asiáticas.

En ese escenario, Italia estaría prácticamente asegurada como representante europeo, mientras que en Asia emergen opciones como la Selección de Emiratos Árabes Unidos y la Selección de Irak, ambas bien posicionadas en su confederación.

Aunque el escenario gana fuerza en medios y análisis, todo depende de una decisión oficial que aún no llega. La FIFA no ha confirmado ni la salida de Irán ni el mecanismo de reemplazo en caso de concretarse.

Por ahora, el panorama sigue abierto: desde una reasignación directa del cupo hasta un repechaje de emergencia que podría devolverle a Italia una oportunidad impensada hace apenas unas semanas.

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