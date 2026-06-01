El mundo elogia elecciones en Colombia, ¿por qué Petro boicotea?

Cuando gana las elecciones, acepta el resultado; pero cuando las pierde, reniega del proceso electoral. Esa frase podría servir para describir a gobiernos autoritarios en distintas partes del mundo. No hay que ir tan lejos: es Gustavo Petro, quien hace cuatro años bajo ese mismo sistema. Este martes, lo desmintió su propio candidato, Iván Cepeda: “no hemos encontrado evidencia, indicios o irregularidades protuberantes”, dijo. El presidente Petro quedó retratado como un mal perdedor. No es la primera vez. El jefe de Estado lleva meses sembrando desconfianza, reparos y hasta denuncias en contra del “código fuente”, la empresa que realiza el escrutinio y del diligenciamiento de los formularios E-14. Lea también: Procurador Eljach controvierte a Petro por querer desconocer preconteo: “no hay evidencia o reclamaciones que resolver” Sin embargo, de inmediato se produjo una lluvia de elogios, de todo tipo de autoridades reconocidas en el mundo, sobre la agilidad, la transparencia y la eficiencia que caracterizaron la jornada electoral. Observadores de la Unión Europea, la OEA, la ONU, la Misión de Observación Electoral, por mencionar tan solo unos cuantos se manifestaron sin titubeos con felicitaciones a Colombia por el gran ejercicio democrático del domingo (ver frases al final del artículo). EL COLOMBIANO desmonta una a una las mentiras del presidente Petro, quien debería ser el mayor garante del proceso electoral y la democracia y garantizar la transición serena del poder, como sucedió hace cuatro años cuando llegó a la Presidencia. No se pierda: “No hemos encontrado evidencia de irregularidades”, Cepeda modera su postura frente a los resultados

1. ¿De dónde sale lo de las 800 mil cédulas?

En un trino, publicado a las 7:10 de la noche del pasado domingo, el presidente Gustavo Petro no reconoció los resultados antes que Cepeda. Dijo, en sus palabras, que básicamente había 800.000 cédulas más en el censo electoral que no fueron oficializadas, según él. Cepeda dijo 885.000. No hay pruebas al respecto. “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública. Como presidente no acepta los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, afirmó Petro. ¿De dónde saca esa cifra el presidente Petro? El registrador, Hernán Penagos, ayer le salió al paso a la cifra y recordó que todas las colectividades tuvieron acceso total y de primera mano a cada una de las etapas de auditoría técnica, previas a las elecciones, donde se trató el tema del censo electoral. Lea aquí: 59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta? “Nunca escuchamos una versión de esas. Cada 8 días todo el equipo electoral se reúne con las campañas políticas para informar cómo va el avance, escuchar sus reclamaciones, estuvieron en las pruebas de escrutinio, estuvieron en los simulacros de preconteo, en el congelamiento de los software para iniciar la consolidación”, indicó el funcionario.

2. Otra vez contra Thomas Greg & Sons

El presidente Petro ha sostenido que el “software, y por ende el control del escrutinio en Colombia, está en manos de una empresa privada, Thomas Greg & Sons, propiedad de los hermanos Bautista”. Sin embargo, desde la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y distintos organismos, que tienen que ver con el proceso electoral, se le ha recordado al mandatario que Thomas Greg no administra los datos sino que suministran la infraestructura tecnológica en el escrutinio, y que por el contrario el escrutinio oficial y la validación de los datos siguen bajo la estricta potestad legal de jueces, notarios y comisiones de las autoridades electorales.

El mandatario ha sostenido que el software de Thomas Greg & Sons era “débil y manipulable”. Pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un fallo del 10 de abril pasado, al estudiar los resultados a Senado del Partido Mira para el periodo 2014-2018, le aclaró el jefe de Estado que en ese proceso “no se pudieron establecer técnicamente vulnerabilidades de seguridad o fallas en la arquitectura del sistema informático”. Entonces, contrario a la narrativa de un sistema opaco que facilite el fraude, la Registraduría demostró que el software de escrutinios ha sido auditado por firmas internacionales y que su código fuente fue expuesto para la inspección de los partidos políticos en reuniones con la entidad.

3. ”Proceso transparente”: todos los veedores

De acuerdo con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 10 de abril de 2026, las garantías en el ciclo electoral de este año se sustentan en los informes técnicos de misiones internacionales y organismos de control que evaluaron la jornada del 8 de marzo de 2026 como un precedente de integridad para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) ha calificado los comicios al Congreso, las elecciones antecedente a las presidenciales, como “transparentes y bien organizados”. Lea también: “Solo los tiranos se atreven a desconocer la voluntad popular”: la pulla del magistrado Prada a Petro tras resultados Ese organismo dio a conocer que la Registraduría “demostró independencia institucional y un firme compromiso con la transparencia”, publicando los resultados preliminares con rapidez, y facilitó la acreditación de testigos electorales, así como se permitió que especialistas de los partidos inspeccionaran el código fuente del software”. Uno de los argumentos más sólidos a favor de la transparencia, y contrario a lo manifestado por Petro, es el nivel de coincidencia entre los resultados preliminares y los oficiales. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), la diferencia entre el preconteo informativo y el escrutinio oficial en las elecciones de marzo fue de apenas 53.504 votos, lo que representa una variación del 0.28%. Este porcentaje es considerado técnicamente como un indicador de altísima transparencia y regularidad, ya que demuestra que la información capturada el día de las urnas coincidió casi plenamente con la consolidación jurídica posterior. Lea también: Abelardo de la Espriella celebra su paso a segunda vuelta: “Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo”

4. Algoritmo no le restó votos al Pacto

El presidente Petro denunció que un algoritmo supuestamente le quitó 400.000 votos al Pacto Histórico para dárselos al Partido de la U en marzo pasado. Las fuentes señalan que ningún organismo independiente (MOE, OEA, Unión Europea) ni la justicia encontraron evidencia de esto; la diferencia se debió a un mal diseño del formulario E-14 y jurados mal capacitados. Este diseño resultó ser “extremadamente complejo y muy propenso a errores”, lo que dificultó la labor de los jurados de votación al momento de consignar los datos. Los veedores indicaron que “la configuración del formulario perjudicó especialmente a las coaliciones con listas cerradas, como el Pacto Histórico”. Debido a las deficiencias del E-14, los resultados de esta agrupación en un gran número de mesas no fueron transmitidos durante la noche de la elección, lo que causó que no se reflejaran en el preconteo, pero esto no necesariamente se traducía en fraude electoral o algún delito cometido. Puede leer: ¿Ahora sí? Iván Cepeda cita a debate a Abelardo de la Espriella, pero pone condiciones

5. ¿Pacto entre De la Espriella y Thomas?

Hace unas semanas, el jefe de Estado afirmó tener supuestos informes de inteligencia sobre un posible acuerdo entre el candidato Abelardo De la Espriella y Thomas Greg & Sons para asegurar la Presidencia a cambio del contrato de pasaportes, que desde el 1 de mayo pasado dejó de ser operado por dicha empresa. Lo que se ha establecido, entonces, es que no existe tal informe de inteligencia y se trató de un formulario anónimo recibido en una página web de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), algo que ya fue confirmado por la Fiscalía al indicar que no hay interceptaciones legales que respalden la acusación. El candidato De la Espriella negó, el 5 de abril pasado, conocer a los hermanos Bautista o tener nexos con la compañía. Desafió públicamente a Petro a mostrar los audios y aseguró que si la acusación resulta cierta, renunciará de inmediato a su campaña presidencial. Lea también: Cepeda se queja porque Abelardo usó la camiseta de la Selección, pero Petro hizo lo mismo en 2022; la Federación contestó

6. Las casillas en blanco en el formulario E-14

Por otro lado, uno de los primeros cuestionamientos de Petro al sistema electoral inició con el deligenciamiento de los E-14 —son las actas oficiales de escrutinio donde los jurados de votación registran manualmente el conteo inicial de los votos en cada mesa electoral al finalizar la jornada—. En su momento, el presidente sostuvo que dejar espacios vacíos es una invitación al fraude y pidió llenarlos con una “X” . Sin embargo, expertos han explicado que llenar las casillas con “X” o rayas aumenta los errores de transmisión y ralentiza el proceso; dejar las casillas vacías es la instrucción estándar de la Registraduría para evitar inconsistencias.

Es más, hace unos meses, cuando el presidente inició con esta narrativa en contra del diligenciamiento de los E-14 por fallos en estos tras las elecciones legislativas, la MOE dijo que esos fallos o tachones “se explican tanto por la cantidad de apartados de los propios E-14 como por el hecho de que los jurados tienen que llenar 3 copias iguales”. Además, en entrevista con EL COLOMBIANO, Alejandra Barrios ya había señalado que las presuntas “irregularidades” en los E-14 no son más que errores humanos en el diligenciamiento de los formularios. Entérese: Así va el tire y afloje entre Cepeda y Abelardo por el debate: ambos ponen condiciones y una fecha sobre la mesa Sobre esto, hace tres meses, el día de las elecciones a Congreso, “se demostró que los sistemas estuvieron cuidados y que los partidos y la observación hicieron su trabajo. Los errores que se están moviendo en redes sociales no hacen referencia a líos con el software, sino a marcaciones manuales o errores de mano en el llenado del E14”, aseguró.

7. No tienen por qué entregarle el código fuente

Otro de los ataques del jefe de Estado al modelo de análisis del escrutinio es su insistencia en que el software es una “caja negra” no auditada. Las fuentes indican que, aunque no se entrega el código completo por regulación, los partidos pueden participar en simulacros, solicitar pruebas técnicas, revisar los “logs” de auditoría y verificar códigos para asegurar que el software no sea alterado. Entérese: Abelardo fue competitivo a Cepeda en la Costa y Bogotá ¿de dónde saldrán los votos de la segunda vuelta?

8. “Incumplimiento” de orden judicial para software propio

Otra de las tesis en las que ha insistido Petro es que la Registraduría desobedeció una decisión del Consejo de Estado de 2018 relacionada con la implementación de un software estatal para los procesos electorales. No obstante, el mismo tribunal aclaró posteriormente que se trataba de una “sugerencia” y una “exhortación”, mas no de una orden de obligatorio cumplimiento. A esto se suma la insistencia del mandatario en que el software utilizado actualmente debe ser conocido y revelado públicamente, algo que, según ha explicado el registrador, no es posible y además iría en contravía de las disposiciones legales vigentes. Particularmente porque su divulgación podría poner en riesgo la seguridad del sistema electoral y hacerlo vulnerable a eventuales intentos de ‘hackeo’. Lea más: Human Rights Watch pide defender a la Registraduría tras declaraciones de Petro sobre resultados de primera vuelta

9. Evidente participación en política

Desde entrevistas, trinos y alocuciones, el presidente Petro ha participado sin pudor en política, una de las últimas muestras, fue mostrar su voto por Cepeda este pasado domingo. Por esto, el presidente ya tiene en curso una investigación en la Comisión de Acusación por haber compartido, a través de mensajes publicados en su cuenta de X, unas declaraciones que dejaban ver su posicionamiento frente a estas elecciones presidenciales. “Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos, como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo; creo que es una oportunidad no platónica sino real”, dijo. Muchos interpretaron esto como un mensaje que muestra un respaldo simbólico a Iván Cepeda y al proyecto político del Pacto Histórico. Vea también: La verdadera razón del último partido de la Selección en Colombia antes del Mundial

10. El preconteo y el escrutinio

Una de las aseveraciones del presidente que más hizo ruido tras las votaciones tiene que ver con las diferencias que habría entre el preconteo y el escrutinio. No obstante, estos cambios en las elecciones presidenciales de Colombia han sido históricamente mínimos. En 2022, la variación fue de apenas 0,11 %, mientras que en 2018 se ubicó en 0,034 %. Allí se cae su tesis de que existen cientos de miles de votos supuestamente perdidos en el proceso electoral. La cifra nunca sería tan alta. Y menos para rebatir los votos en ventaja de más de casi 700 mil sufragios que obtuvo “El Tigre”. No se pierda: Antioquia le puso 16% de los votos a De la Espriella: ¿cómo se reacomodará el tablero?

Principales frases de respaldo a sistema electoral de Colombia

Juanita Goebertus Estrada (Directora para las Américas de Human Rights Watch): “Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas. El la segunda vuelta los resultados electorales deben respetarse”. Albert Ramdin (Secretario General de la OEA): “Saludo la ciudadanía colombiana por su participación cívica en una jornada electoral celebrada hoy en el país. Reconozco el trabajo de las autoridades electorales y las fuerzas de seguridad por su labor, reflejada en una jornada pacífica y ordenada”. Scott Campbell (Representante de la ONU en Colombia): “Felicitamos al pueblo colombiano por un día electoral en paz. Felicitamos también a la institucionalidad, al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Defensoría del Pueblo”. Esteban González Pons (Jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea): “Las mesas que nosotros observamos se han constituido esta mañana en el momento en el que tenían que hacerlo, han presencia suficiente de jurados. Nuestros observadores no han reportado ningún incidente”. Hernán Penagos (Registrador Nacional): “Pueden confiar en la autoridad electoral y en un Estado que ha trabajado durante meses para que más de 41 millones de personas puedan ejercer sus derechos políticos”. Gregorio Eljach (Procurador): “No hay evidencia, no hay información o reclamaciones que resuelvan. Esperamos que las comisiones escrutadoras terminen su trabajo y sus resultados pasen al nivel distrital para que sigan su curso”.

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