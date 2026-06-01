El mundo elogia elecciones en Colombia, ¿por qué Petro boicotea?

Cuando gana las elecciones, acepta el resultado; pero cuando las pierde, reniega del proceso electoral. Esa frase podría servir para describir a gobiernos autoritarios en distintas partes del mundo. No hay que ir tan lejos: es Gustavo Petro, quien hace cuatro años bajo ese mismo sistema.
Este martes, lo desmintió su propio candidato, Iván Cepeda: “no hemos encontrado evidencia, indicios o irregularidades protuberantes”, dijo.
El presidente Petro quedó retratado como un mal perdedor. No es la primera vez. El jefe de Estado lleva meses sembrando desconfianza, reparos y hasta denuncias en contra del “código fuente”, la empresa que realiza el escrutinio y del diligenciamiento de los formularios E-14.
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Sin embargo, de inmediato se produjo una lluvia de elogios, de todo tipo de autoridades reconocidas en el mundo, sobre la agilidad, la transparencia y la eficiencia que caracterizaron la jornada electoral.
Observadores de la Unión Europea, la OEA, la ONU, la Misión de Observación Electoral, por mencionar tan solo unos cuantos se manifestaron sin titubeos con felicitaciones a Colombia por el gran ejercicio democrático del domingo (ver frases al final del artículo).
EL COLOMBIANO desmonta una a una las mentiras del presidente Petro, quien debería ser el mayor garante del proceso electoral y la democracia y garantizar la transición serena del poder, como sucedió hace cuatro años cuando llegó a la Presidencia.
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