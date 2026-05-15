Sebastián Villa y la polémica que divide al país: ¿segunda oportunidad o mal mensaje?

La inclusión de Sebastián Villa en la prelista de convocados al Mundial ha abierto un intenso debate en el entorno del fútbol colombiano y en la opinión pública. La decisión del técnico Néstor Lorenzo ha dividido a aficionados, analistas y usuarios en redes sociales entre quienes consideran que el delantero merece una segunda oportunidad por su rendimiento deportivo y quienes creen que su presencia envía un mensaje equivocado a la sociedad debido a sus antecedentes judiciales en Argentina.
Villa atraviesa un momento futbolístico destacado y para muchos su nivel justificaba aparecer entre los 55 jugadores bloqueados por la selección. Desde el punto de vista estrictamente deportivo, sus defensores argumentan que atraviesa un buen presente, que mantiene desequilibrio en ataque y que puede aportar experiencia y velocidad en competencias de alto nivel. Además, señalan que el futbolista ya resolvió sus asuntos judiciales y actualmente no tiene cuentas pendientes con la justicia argentina.