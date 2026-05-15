Cayó alias Fernando, responsable de centros de entrenamiento para menores de las disidencias

En desarrollo de una operación militar en el municipio de Belalcázar, Cauca, tropas del Ejército Nacional lograron la neutralización de seis integrantes de la estructura residual Ismael Ruiz, grupo armado ilegal que delinque en esta zona del país. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, entre los sujetos neutralizados estaría alias Fernando Gómez, señalado cabecilla de esta estructura y quien llevaba más de cinco años dentro de la organización armada ilegal. Las zonas donde concentraba su accionar delincuencial se encontraban en el oriente del departamento del Cauca y el occidente del Huila. El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, aseguró que el operativo logró neutralizar “seis integrantes de la estructura residual Ismael Ruiz, del Bloque Isaías Pardo, facción Mordisco en zona rural de Belalcázar, #Cauca. Entre ellos, se encontraría alias Fernando Gómez, cabecilla de esta estructura criminal que delinque en el oriente del Cauca y occidente del Huila”.

Además, según la información conocida, bajo el mando de alias Fernando Gómez, las comunidades de municipios como Nátaga, Tesalia e Íquira, en Huila, así como Páez, en Cauca, eran víctimas de amenazas, constreñimientos e intimidaciones relacionadas con la instalación de artefactos explosivos y constantes hostigamientos contra la Fuerza Pública. Es más, el presunto cabecilla era buscado por delitos como concierto para delinquir, extorsión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. El Ejército Nacional aseguró que las operaciones por parte de las autoridades continuarán en esta región del país con el objetivo de neutralizar a los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona y garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades.

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