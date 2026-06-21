¿Quién es Eloy Room? El arquero que le dio a Curazao su primer punto mundialista y batió récord de atajadas

A sus 37 años, Eloy Víctor Room, quien juega como arquero en el Miami F. C., de la United Soccer League (USL) Championship, hizo historia en el Mundial de Norteamérica, ya que con sus 15 atajadas, en el duelo contra Ecuador, se convirtió en el mayor atajador en un Mundial. Aunque, según los datos publicados por MisterChip, el español especialista en estadísticas, Room es superado por Tim Howard realizó 16 paradas contra Bélgica el 1 de julio de 2014, fue en un partido con prórroga y por ello, lo de Room es nuevo récord con sus 15 atajadas en un juego en el tiempo reglamentario de 90 minutos. También le puede interesar: Récord de atajadas del arquero Eloy Room en el empate de Curazao ante Ecuador: ¿los latinomericanos están eliminados? De acuerdo con lo que se ha publicado en varios medios y en algunas cuentas en redes sociales, “Room se unió al club Vitesse a la edad de trece años, después de haber jugado para numerosos clubes incluidos; SCE, y los rivales locales NEC Nijmegen y Unión”.

Después de impresionar a los equipos juveniles del Vitesse, Eloy fue ascendido al primer equipo para la campaña 2008-09, debutando el 8 de marzo de 2009, en Países Bajos, pasando también por los clubes Go Ahead Eagles y su regreso a Vitese Arnhem desde 2013 hasta 2017, para pasar al Miami desde 2025. Con el Miami ha logrado cuatro juegos con la valla invicta y su equipo ocupa la octava casilla con cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas, en las que ha recibido 19 goles en trece fechas. Aunque en el debut en el Mundial de Norteamérica recibió siete goles, en el duelo contra Alemania que terminó 7-1, en el juego contra Ecuador, Eloy se llevó el premio al Jugador del Partido por las atajadas que realizó, 15 en total para evitar la caída de su arco. Vea también: Curazao y Eloy Room celebraron con los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, todo fue fiesta en el camerino