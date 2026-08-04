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Volcán Puracé: qué significa la alerta naranja y por qué fue declarada la calamidad pública

Las autoridades declararon la calamidad pública y pidieron a las comunidades mantenerse alejadas de la zona de influencia mientras el monitoreo permanece permanente.

  • El volcán Puracé permanece en alerta naranja por el incremento de la actividad sísmica y las emisiones de gases y ceniza, mientras las autoridades mantienen el monitoreo permanente y las medidas preventivas en el Cauca. FOTO: Cortesía SGC.
    El volcán Puracé permanece en alerta naranja por el incremento de la actividad sísmica y las emisiones de gases y ceniza, mientras las autoridades mantienen el monitoreo permanente y las medidas preventivas en el Cauca. FOTO: Cortesía SGC.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene la alerta naranja para el volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, tras evidenciar un incremento en la actividad sísmica y cambios importantes en las emisiones de gases y ceniza. Como medida preventiva, las autoridades también declararon la calamidad pública para atender cualquier eventualidad derivada de un posible aumento en la actividad volcánica.

Según explicó la directora de Geoamenazas del SGC, Nathalia Contreras, el nivel de alerta indica que existe una mayor probabilidad de que ocurra una erupción de mayor magnitud que las registradas en las últimas semanas, aunque aclaró que no es posible determinar si ese escenario llegará a presentarse.

Los registros del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán muestran que desde el pasado 20 de julio se ha presentado un incremento sostenido de la actividad del volcán. Entre los cambios detectados figuran un aumento en la energía sísmica, mayores temperaturas en las emisiones y columnas de gas y ceniza que han alcanzado hasta 3.400 metros sobre la cima.

De acuerdo con el SGC, estos valores representan los niveles más altos observados desde que comenzó el monitoreo instrumental del Puracé en 1993.

Lea aquí: Volcán Puracé: Servicio Geológico declaró alerta naranja tras actividad nunca antes vista

Ante esta situación, el coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, Jaime Raigosa, hizo un llamado a la población para evitar acercarse a la parte alta de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido al riesgo de emisiones repentinas de gases y ceniza que podrían poner en peligro la vida de quienes permanezcan en el área.

El volcán Puracé se encuentra a unos 27 kilómetros de Popayán y hace parte de la cadena volcánica de los Coconucos, integrada por 15 conos volcánicos. Su última erupción de magnitud importante ocurrió en marzo de 1977, aunque desde 2021 los especialistas han detectado cambios graduales en su comportamiento.

El monitoreo permanente de esta formación geológica también recuerda la importancia de atender las alertas tempranas en un país marcado por tragedias como la de Armero, ocurrida en 1985 tras la erupción del Nevado del Ruiz, considerada el desastre natural más grave en la historia de Colombia.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa que el volcán Puracé esté en alerta naranja?
La alerta naranja del volcán Puracé indica que aumentó la probabilidad de una erupción respecto a la actividad habitual. Aunque no confirma que vaya a ocurrir una erupción, el Servicio Geológico Colombiano recomienda prepararse y seguir las instrucciones de las autoridades.
¿Por qué aumentó la actividad del volcán Puracé?
El incremento de la actividad del volcán Puracé se debe a cambios detectados en su sistema interno, como mayor actividad sísmica, emisiones de gases y ceniza y un aumento en la temperatura. Estos parámetros son monitoreados de forma permanente por el Servicio Geológico Colombiano.
¿Qué deben hacer las personas si viven cerca del volcán Puracé?
Las personas que habitan en la zona de influencia del volcán Puracé deben mantenerse informadas a través de los canales oficiales, evitar acercarse al cráter y seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo y de las autoridades locales.
¿Qué puede pasar si el volcán Puracé continúa aumentando su actividad?
Si la actividad del volcán Puracé sigue intensificándose, podrían presentarse emisiones más frecuentes o una erupción de mayor magnitud. La evolución depende del comportamiento del sistema volcánico, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo continuo para evaluar cualquier cambio.

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