Invías tomó la Medellín-Bogotá y la dejó a su suerte: ni ambulancia ni grúas en servicio

No van cinco días desde que Invías asumió la operación de la autopista Medellín-Bogotá de manos de la concesión Devimed y ya comenzaron los problemas. Esta vía, entre Medellín y El Santuario, ya no cuenta con servicios de ambulancias ni de grúas para atender las emergencias de los usuarios. Esta medida comenzó desde la medianoche de este viernes, cuando la entidad nacional recibió esta vía de primera generación (1G), tras 30 años de concesión. Ante esto, la atención de cualquier emergencia o siniestro en este corredor ya será atendida directamente por las administraciones municipales.

Desde la entidad del gobierno nacional aseguraron que la prestación de estos servicios no son su responsabilidad, como sí lo eran del concesionario saliente, por lo que delegará esta responsabilidad a cada una de las administraciones y a la Policía de Carreteras, con quienes se coordinarán cada una de las atenciones. Entérese: Hasta con el “Elefante Blanco” protestaron en el peaje de Las Palmas, ¿por qué? Personal de la concesión Devimed aseguró que dentro del inventario que le entregaron al Gobierno Nacional estaban las grúas y las ambulancias para continuar garantizando la prestación eficiente de la atención en este corredor nacional, uno de los de mayor accidentalidad en el departamento. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en esta vía nacional, solo en el tramo que operaba Devimed, se presentaron 366 muertes por accidentes de tránsito desde 2021, siendo los motociclistas los que más lideran la estadística con el 52% de las víctimas. Le puede interesar: La autopista Medellín-Bogotá estará sin Devimed desde este viernes: ¿qué pasará? Esta situación hace temer a las administraciones de Copacabana, Guarne, Rionegro, Marinilla y El Santuario que ocurra lo mismo con la parte que tuvo que entregar Devimed al Gobierno Nacional el 6 de agosto de 2018, entre El Santuario y Caño Alegre.

Desde entonces, según el colectivo Los Magníficos de la Ruta 60, quienes hacen veeduría a este tramo, la vía quedó en completo abandono, llegando a tener más de 200 huecos de todas las dimensiones, provocando daños en los automotores y siniestros fatales. Tanto así que desde el pasado 25 de febrero, en señal de protesta, los integrantes de este colectivo se tomaron los peajes de El Santuario y Puerto Triunfo, evitando el cobro en sus casetas hasta tanto no intervengan completamente la vía y garanticen los servicios de grúa y ambulancia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes