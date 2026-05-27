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El promedio de edad de Colombia figura entre los más mayores del Mundial 2026: supera a España y Francia

La lista de 26 convocados para el Mundial 2026 tiene un promedio de 29,54 años y supera a varias selecciones consideradas favoritas del torneo.

  • La convocatoria mezcla jugadores de experiencia y nuevos nombres para el Mundial. FOTO: Juan Antonio Sanchéz
    La convocatoria mezcla jugadores de experiencia y nuevos nombres para el Mundial. FOTO: Juan Antonio Sanchéz
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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El técnico Néstor Lorenzo confirmó la convocatoria de 26 jugadores de la Selección Colombia para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras la publicación de la lista definitiva, uno de los aspectos que más atención ha generado es el promedio de edad del plantel, que alcanza los 29, 54 años, una de las cifras más altas entre las selecciones que participarán en el torneo.

La nómina combina futbolistas de trayectoria como David Ospina, Camilo Vargas, James Rodríguez y Santiago Arias, junto a jugadores jóvenes como Gustavo Puerta y Carlos Andrés Gómez.

Lea también: Se venderán 2,5 millones de televisores por el Mundial 2026 en Colombia, ¿cuánto suben las compras?

La convocatoria dejó algunas novedades, entre ellas la ausencia de Rafael Santos Borré y la inclusión de Kevin Castaño y Juan Camilo “Cucho” Hernández. Con la lista oficial definida, el análisis se ha centrado en la composición generacional del grupo que afrontará la competencia mundialista.

Actualmente, los futbolistas de mayor edad en la convocatoria son los arqueros David Ospina y Camilo Vargas, ambos con 37 años. Entre los jugadores de campo aparecen James Rodríguez y Santiago Arias, con 34 años, mientras que Johan Mojica y Juan Fernando Quintero tienen 33.

En contraste, los más jóvenes de la lista son Gustavo Puerta, volante del Racing de Santander, con 22 años, y Carlos Andrés Gómez, delantero del Vasco da Gama, con 23. También figuran entre los jugadores de menor edad Richard Ríos y Kevin Castaño, ambos con 25 años.

La Selección Colombia afrontará el torneo con promedio de edad de 29,54 años. FOTO: Getty Images.
La Selección Colombia afrontará el torneo con promedio de edad de 29,54 años. FOTO: Getty Images.

Colombia supera en promedio de edad a varias selecciones favoritas

El promedio de edad de Colombia está por encima del registrado por otras selecciones señaladas entre las candidatas al título en el Mundial 2026. Equipos europeos como España, Francia e Inglaterra presentan planteles con menor edad promedio y procesos de renovación más avanzados.

Así se ubican algunas selecciones frente al promedio colombiano:

·España: 26,04 años.

·Francia: 26,54 años.

·Inglaterra: 26,58 años.

·Alemania: 27,46 años.

·Brasil: 28,62 años.

·Colombia: 29,54 años.

La diferencia frente a otras selecciones ha llevado a que Colombia sea señalada como una de las nóminas con mayor experiencia del campeonato. El grupo mantiene una base de jugadores que han integrado procesos anteriores y que llegan a la Copa del Mundo con recorrido internacional.

Colombia supera en promedio de edad a selecciones como España, Francia e Inglaterra. FOTO: AFP.
Colombia supera en promedio de edad a selecciones como España, Francia e Inglaterra. FOTO: AFP.

Siga leyendo: “Hay que seguir teniendo los pies sobre la tierra”: Ospina analizó el camino de Colombia a pocos días del Mundial 2026

Lista de convocados y edades de la Selección Colombia

Porteros

·Camilo Vargas (Atlas): 37 años.

·Álvaro Montero (Vélez Sarsfield): 31 años.

·David Ospina (Atlético Nacional): 37 años.

Defensas

·Jhon Janer Lucumí (Bologna): 27 años,

·Dávinson Sánchez (Galatasaray): 29 años.

·Willer Ditta (Cruz Azul): 29 años.

·Yerry Mina (Cagliari): 31 años.

·Daniel Muñoz (Crystal Palace): 29 años.

·Johan Mojica (Mallorca): 33 años.

·Santiago Arias (Independiente): 34 años.

·Déiver Machado (Nantes): 32 años.

Volantes

·James Rodríguez (Minnesota United): 34 años.

·Richard Ríos (Benfica): 25 años.

·Jefferson Lerma (Crystal Palace): 31 años.

·Jorge Carrascal (Flamengo): 28 años.

·Juan Fernando Quintero (River Plate): 33 años.

·Gustavo Puerta (Racing de Santander): 22 años.

·Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense): 27 años.

·Kevin Castaño (River Plate): 25 años.

Delanteros

·Luis Díaz (Bayern Múnich): 29 años.

·Jhon Arias (Palmeiras): 28 años.

·Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa): 28 años.

·Jhon Córdoba (Krasnodar): 33 años.

·Juan Camilo Hernández (Real Betis): 27 años.

·Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama): 23 años.

·Jaminton Campaz (Rosario Central): 26 años

La convocatoria evidencia una combinación entre futbolistas que podrían disputar su último Mundial y jugadores que comienzan a consolidarse en la selección absoluta. El cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo mantuvo la base del proceso reciente y sumó algunos nombres jóvenes para ampliar las alternativas del equipo durante la competencia.

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