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Video | Ataques de pánico, gritos, lágrimas y rezos: avión no logró aterrizar en el aeropuerto de Pasto

La aeronave retornó a Bogotá a la espera de que las condiciones meteorológicas en el aeropuerto fueran seguras para el aterrizaje. Esto es lo que se sabe.

  • Un avión de Avianca no logró aterrizar en el Aeropuerto Antonio Nariño, en Pasto. FOTO: IG @HugoJav
    Un avión de Avianca no logró aterrizar en el Aeropuerto Antonio Nariño, en Pasto. FOTO: IG @HugoJav
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Momentos de tensión vivieron los pasajeros de un vuelo procedente de Bogotá con destino al Aeropuerto Antonio Nariño (Pasto), cuando el avión no logró aterrizar debido a las condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo con la información preliminar, el vuelo AV9401 de Avianca había salido el 26 de mayo para cubrir la ruta Bogotá–Pasto. Sin embargo, al aproximarse al aeropuerto comenzó a presentar problemas de estabilización debido al mal clima, lo que dificultó su correcto aterrizaje.

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Los videos que circulan en redes sociales muestran el susto de los pasajeros tras dos intentos fallidos. En el material audiovisual se escuchan los gritos y el llanto de una mujer ante la situación a la que se estaban enfrentando. Esto mientras un hombre intentaba consolarla para evitar que entrara en crisis.

Finalmente, la aeronave regresó a Bogotá a la espera de que las condiciones meteorológicas fueran seguras y volvió a despegar hacia Pasto a las 2:37 de la tarde, logrando completar la operación. En el incidente no se reportaron heridos ni víctimas fatales.

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El Aeropuerto Antonio Nariño (Pasto) es uno de los más complejos de Colombia

Lo sucedido con el vuelo de Avianca no es un caso puntual, puesto que el Aeropuerto Antonio Nariño es considerado uno de los más complejos para aterrizar debido a su ubicación en plena Cordillera de los Andes.

En este aeropuerto se han documentado casos relacionados con su altitud y pista de 2.310 metros, situada en una zona montañosa, cuyos vientos en ciertas temporadas representan un desafío para las tripulaciones, quienes deben cumplir estudios y certificaciones adicionales para realizar aproximaciones en este lugar.

El avión más grande que aterriza en el Aeropuerto Antonio Nariño es el A320, un tipo de aeronave que aerolíneas como Avianca tienen a su disposición.

Otros aeropuertos complejos para aterrizar en Colombia

En el momento no existe un estudio que catalogue a este aeropuerto como el más difícil del país para los pilotos, pero sí se le menciona junto con el Aeropuerto La Nubia (Manizales) y el Aeropuerto El Caraño (Quibdó-Chocó) donde, por las intensas lluvias, algunos aviones ligeros no logran aterrizar de manera segura.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con el vuelo AV9401 de Avianca?
El avión no logró aterrizar en Pasto debido al mal clima y tuvo que regresar temporalmente a Bogotá tras dos intentos fallidos de aproximación.
¿Hubo heridos en el vuelo hacia Pasto?
No. Avianca confirmó que la aeronave regresó de forma segura y posteriormente completó el vuelo sin reportar lesionados
¿Por qué es difícil aterrizar en el aeropuerto de Pasto?
El Aeropuerto Antonio Nariño está rodeado de montañas y presenta cambios climáticos rápidos, fuertes vientos y baja visibilidad

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