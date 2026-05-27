Hay diez procesos activos contra el presidente Petro por participación política, ¿qué tanto avanzan?

“Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real”, dijo Petro recientemente, refiriéndose también a Iván Cepeda, candidato del oficialismo.
Esa no ha sido su única participación en política. A raíz de eso, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara confirmó que, actualmente, cursan diez procesos contra el jefe de Estado por aquel motivo.