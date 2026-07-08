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La paradoja del fútbol: esta es la nueva posición de la Selección Colombia en el ranking Fifa tras quedar eliminado el Mundial

Aunque los penales ante Suiza sepultaron la ilusión mundialista en Vancouver, el balance frío de la estadística oficial habría favorecido a la Tricolor de Néstor Lorenzo al ubicarse en el ranking de la Fifa. Así quedó la tabla.

  • La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 dejó una inesperada recompensa matemática en el ranking de la Fifa. FOTO: AFP
    La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 dejó una inesperada recompensa matemática en el ranking de la Fifa. FOTO: AFP
  • Los jugadores colombianos en el partido vs. Suiza. FOTO: AFP
    Los jugadores colombianos en el partido vs. Suiza. FOTO: AFP
  • Kobel, el arquero de Suiza, fue la figura del partido. FOTO: Fifa
    Kobel, el arquero de Suiza, fue la figura del partido. FOTO: Fifa
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Apenas unas horas después de que los penales decretaran la eliminación del combinado tricolor en el estadio BC de Vancouver, en Canadá, las matemáticas de la Fifa entregaron un dictamen inesperado con respecto a su conocido ranking de selecciones.

Y es que la Selección Colombia cerró este martes 7 de julio su participación en la Copa Mundial de Norteamérica 2026, ubicada en el undécimo puesto (11) del escalafón global, un avance de dos posiciones respecto a la casilla 13 con la que inició la competencia el pasado 11 de junio.

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Los jugadores colombianos en el partido vs. Suiza. FOTO: AFP
Los jugadores colombianos en el partido vs. Suiza. FOTO: AFP

A pesar de haber quedado eliminado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo acumuló un total de 1.739,89 puntos tras registrar una campaña de tres victorias y dos empates en el terreno de juego, lo que representó una efectividad del 73,3%.

Este rendimiento numérico le bastó para superar en el listado oficial a potencias europeas como Alemania, que quedó decimosegunda con 1.726,22 unidades, y Croacia, decimotercera con 1.723,05 puntos. Equipos que quedaron eliminados antes que Colombia.

El ascenso numérico frente a la caída física: la nueva fisonomía del poder global

La paradoja estadística se configuró tras una secuencia de compromisos ante Uzbekistán, Congo, Portugal, Ghana y Suiza.

A pesar del golpe deportivo que significó la eliminación en octavos de final mediante los cobros desde el punto penal (4-3), tras un empate sin goles en 120 minutos, los coeficientes acumulados blindaron la posición internacional del conjunto sudamericano.

Colombia se ubicó inmediatamente detrás de México, escuadra que retuvo la décima posición del escalafón con 1.754,30 puntos.

Por su parte, Suiza, el rival que sentenció la salida de la Tricolor en la tanda donde Gregor Kobel atajó el cobro de Juan Camilo Hernández y Davinson Sánchez estrelló su remate en el poste, escaló hasta el decimocuarto puesto con un registro de 1.710,88 unidades.

Kobel, el arquero de Suiza, fue la figura del partido. FOTO: Fifa
Kobel, el arquero de Suiza, fue la figura del partido. FOTO: Fifa

El torneo en Norteamérica reconfiguró la cúspide del fútbol asociado. Francia asumió el liderato del ranking con 1.925,86 puntos, desplazando a Argentina al segundo lugar con 1.925,15 y a España al tercero con 1.912,34.

Inglaterra se consolidó en la cuarta plaza, seguida por Brasil en el quinto puesto, delegación que conservó su estatus preferente a pesar de ser eliminada en la misma instancia de octavos por Noruega.

Marruecos, Portugal, Bélgica y Países Bajos completaron las casillas previas al bloque colombo-mexicano.

Así quedó el ranking Fifa hasta ahora

1. Francia 1925.86 puntos.

2. Argentina 1925.15 puntos.

3. España 1912.34 puntos.

4. Inglaterra 1871.39 puntos.

5. Brasil 1804.92 puntos.

6. Marruecos 1803.99 puntos.

7. Portugal 1787.85 puntos.

8. Bélgica 1778.36 puntos.

9. Países Bajos 1775.54 puntos.

10. México 1754.30 puntos.

11. Colombia 1739.89 puntos.

12. Alemania 1726.22 puntos.

Un futuro inmediato sin margen de espera

Mientras el entorno de la Federación Colombiana de Fútbol evalúa el balance de Lorenzo y la estructura del próximo ciclo técnico, el calendario operativo presiona. Con la Copa América 2028 en el horizonte como próximo gran reto oficial, la actividad retornará en dos meses y medio.

El primer parón internacional, programado del 21 de septiembre al 6 de octubre, abrirá una ventana para disputar hasta cuatro partidos amistosos, seguida por la última fecha Fifa del año entre el 9 y el 17 de noviembre.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué puesto quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el Mundial 2026?
La Selección Colombia ascendió al puesto 11 del ranking FIFA luego de su participación en el Mundial 2026. Aunque fue eliminada en los octavos de final, sumó suficientes puntos gracias a sus resultados durante el torneo para mejorar dos posiciones respecto al inicio de la competencia.
¿Por qué Colombia subió en el ranking FIFA si quedó eliminada del Mundial 2026?
El ranking FIFA no depende únicamente de hasta qué ronda llegue una selección, sino del sistema de puntos que considera el resultado de cada partido, el nivel del rival y la importancia de la competencia. Colombia acumuló suficientes unidades con sus victorias y empates para escalar posiciones pese a quedar eliminada en los penales.
¿Cuántos puntos tiene Colombia en el ranking FIFA después del Mundial 2026?
Tras finalizar su participación en la Copa del Mundo 2026, Colombia alcanzó 1.739,89 puntos en el ranking FIFA, lo que le permitió ubicarse como la undécima mejor selección del mundo.
¿Qué selecciones superó Colombia en el ranking FIFA tras el Mundial?
Con su ascenso al puesto 11, Colombia quedó por encima de selecciones como Alemania y Croacia, que finalizaron detrás de la Tricolor en la clasificación mundial publicada tras el torneo.

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