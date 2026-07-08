Colombia y su Mundial de contrastes: la segunda que más opciones generó y el equipo más lento del torneo

Ya pasó un día desde que la Selección Colombia quedó eliminada del Mundial de Norteamérica, después de perder 4-3 por penaltis con Suiza en Vancouver. Sin embargo, la huella del cuadro cafetero sigue presente en el torneo. No solo por los miles de connacionales que viajaron a Canadá, Estados Unidos y México para ver los partidos y que aún siguen allá; sino por el balance que dejó la participación de los criollos.
El equipo nacional, dirigido por Néstor Lorenzo, no logró el “objetivo” de llegar a cuartos de final para igualar lo hecho en Brasil 2014, donde tuvo su mejor presentación en la historia del torneo. No obstante, tuvo una participación destacada en Norteamérica, donde no llegó como favorito, pero en la fase de grupos mostró un juego que le dio el rótulo de candidata a dar sorpresa.