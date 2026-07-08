¿Cómo crecerá la industria láctea de América? Las respuestas se debaten en Medellín

Colombia se convirtió en el escenario del principal encuentro de la industria láctea de América Latina en un momento en el que la seguridad alimentaria y el acceso a una nutrición de calidad ocupan un lugar central en la agenda regional.
Así lo destacó Ana María Gómez Montes, presidenta de Asoleche, al señalar que el país será “el epicentro del debate sobre el futuro de la alimentación en América Latina”, en un contexto donde garantizar alimentos nutritivos y accesibles cobra cada vez mayor importancia.