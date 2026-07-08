Canadiense fue capturado por narcotráfico en un gimnasio de El Poblado, en Medellín

Mientras se encontraba haciendo ejercicio en una de las máquinas de un reconocido gimnasio del barrio El Tesoro, en la comuna 14 (El Poblado), agentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, la Interpol y la Policía de Canadá capturaron a un canadiense que era investigado por narcotráfico.

El extranjero, de nombre Arif, fue sorprendido por los uniformados, quienes sin mediar palabra llegaron al establecimiento y con una orden de captura entraron al lugar para proceder con la detención de este extranjero, quien tenía orden de captura mediante circular roja de Interpol.

El extranjero fue trasladado, bajo fuerte custodia policial, a una estación de Policía para efectuar todos los trámites legales relacionados con esta detención y avanzar con el proceso judicial que surte en su contra.

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