La leyenda de los Tres Cristos Hermanos (de Antioquia, Bolívar y Sucre) revive con una nueva ruta turística por Colombia

Dice la leyenda que hace más de 300 años tres hombres llegaron a una posada ubicada en el Caribe colombiano, en una región que alguna vez hizo parte del territorio del gran pueblo zenú. Aquellos forasteros llevaban consigo tres cajas de madera, que quedaron en la habitación tras su misteriosa desaparición. Días después, movidos por la curiosidad, los lugareños abrieron la habitación donde se habían hospedado y encontraron tres imágenes de Cristo cuidadosamente talladas en madera, cada una acompañada de un mensaje que indicaba su destino: Mompox (Bolívar), Zaragoza (Antioquia) y San Benito Abad (Sucre). Desde entonces nació una de las leyendas religiosas más conocidas de la región, una historia que hoy vuelve a cobrar vida con la creación de una ruta turística que pretende reunir, una vez más, a los llamados Tres Cristos Hermanos.

Milagroso de la Villa de San Benito Abad, Sucre. FOTO: Andrea Lara.

El proyecto comenzó a tomar forma esta semana durante la primera mesa técnica realizada en San Benito Abad, donde autoridades de Sucre, representantes de la Iglesia católica, académicos y líderes comunitarios iniciaron la estructuración de la Ruta de los Tres Cristos Hermanos, una estrategia que busca convertir el recorrido en un referente del turismo religioso en Colombia y, al mismo tiempo, proteger el patrimonio histórico y cultural que rodea estas tres imágenes veneradas por miles de creyentes. Lea más: Conozca al veterano decimero de San Benito Abad en Sucre En el encuentro participaron la gobernadora de Sucre, Lucy García; el alcalde de San Benito Abad, Pedro Tomás Martelo, así como representantes de diferentes sectores que coincidieron en la necesidad de trabajar conjuntamente para consolidar un circuito religioso que conecte a los tres municipios. Entre las primeras líneas de acción se planteó fortalecer la investigación histórica, gestionar recursos para la conservación del patrimonio y promover proyectos que impulsen la economía local a través del turismo.

Como parte de esa iniciativa también se proyecta un hecho sin precedentes: el histórico encuentro entre las comunidades que custodian los tres Cristos. De hecho, ya existe una primera fecha. Según confirmó el alcalde Pedro Martelo, el 14 de noviembre el Cristo Milagroso de San Benito Abad será trasladado hasta Mompox para reencontrarse con la imagen venerada en esa población. Quince días después será el Cristo de Mompox el que visite San Benito, mientras continúan las gestiones para que Zaragoza también haga parte del recorrido. Siga leyendo: Otelo versión Caribe: obra de teatro reinterpreta a Shakespeare Aunque cada municipio tiene su propia tradición, es en San Benito Abad donde el fervor religioso alcanza una de sus mayores expresiones. Allí se encuentra el llamado Cristo de la Villa o Milagroso de la Villa, considerado por los habitantes como el principal símbolo espiritual del municipio.

El Milagroso de la Villa se encuentra resguardado en la Basílica Menor del Señor de los Milagros en San Benito Abad, Sucre. FOTO: Andrea Lara.

Cada Semana Santa y durante las festividades del 14 de septiembre, miles de peregrinos provenientes de distintas regiones del país llegan hasta la Basílica Menor para agradecer favores, cumplir promesas o pedir un milagro. Las calles del municipio se llenan entonces de vendedores, artesanos y visitantes, convirtiendo la fe en uno de los principales motores de la economía local. Precisamente, ese movimiento de peregrinos es uno de los argumentos que impulsan la creación de la Ruta de los Tres Cristos Hermanos, con la expectativa de que el recorrido fortalezca el turismo religioso y permita que una historia nacida hace más de 300 años siga viva, ahora convertida en un nuevo atractivo para el Caribe colombiano.

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