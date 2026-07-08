La leyenda de los Tres Cristos Hermanos (de Antioquia, Bolívar y Sucre) revive con una nueva ruta turística por Colombia

Dice la leyenda que hace más de 300 años tres hombres llegaron a una posada ubicada en el Caribe colombiano, en una región que alguna vez hizo parte del territorio del gran pueblo zenú. Aquellos forasteros llevaban consigo tres cajas de madera, que quedaron en la habitación tras su misteriosa desaparición.
Días después, movidos por la curiosidad, los lugareños abrieron la habitación donde se habían hospedado y encontraron tres imágenes de Cristo cuidadosamente talladas en madera, cada una acompañada de un mensaje que indicaba su destino: Mompox (Bolívar), Zaragoza (Antioquia) y San Benito Abad (Sucre).
Desde entonces nació una de las leyendas religiosas más conocidas de la región, una historia que hoy vuelve a cobrar vida con la creación de una ruta turística que pretende reunir, una vez más, a los llamados Tres Cristos Hermanos.