Un “dolorcito” no frena a James: Néstor Lorenzo respaldó la convocatoria del 10 al Mundial

Tras varios días de especulaciones y nombres en el aire, el entrenador argentino Néstor Lorenzo disipó las dudas en torno al estado físico del 10 y capitán James Rodríguez tras confirmar la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Le puede interesar: Estos son los 26 convocados por Néstor Lorenzo para jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia El director técnico de la ‘tricolor’, de 60 años, se encargó de llevar calma a los aficionados y a la prensa al aclarar la situación actual del volante cucuteño, de 34 años, y quien encendió las alarmas por contraer unas molestias recientes. “James está muy bien, ha entrenado mucho. Después tuvo un pequeño dolorcito que lo alejó de un par de entrenamientos, pero está bien y en buena condición”, afirmó el estratega argentino durante la rueda de prensa de este lunes 25 de mayo. Con estas palabras, el seleccionador minimizó el impacto de los inconvenientes físicos sufridos por el mediocampista en medio de la preparación. James, quien terminó su corto vínculo con el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos, será pilar importante en la copa.

Jerarquía por encima de los minutos: las variantes en la mitad de la cancha

A pesar de que el futbolista llega a la cita mundialista con poco rodaje en el equipo norteamericano, el entrenador priorizó su experiencia y el rol de liderazgo que ejerce dentro del plantel. Lorenzo argumentó que los criterios de elección para la nómina definitiva trascienden la actualidad inmediata de los futbolistas en sus respectivos clubes. “Son jugadores que han hecho parte del proceso, también por el momento futbolístico que están pasando y todo lo que evaluamos en cuanto al rendimiento y lo personal”, comentó el seleccionador nacional, justificando así la inclusión del referente del equipo en la delegación que competirá en México, EE. UU. y Canadá. Más allá del caso particular de James Rodríguez, Lorenzo detalló la estrategia utilizada para confeccionar el mediocampo. El cuerpo técnico buscó alternativas polifuncionales que permitan mitigar las contingencias reglamentarias propias de un torneo de alta exigencia y evitar complicaciones ante eventuales suspensiones. “En el mediocampo es muy importante tener variantes, sobre todo por el tema de las amonestaciones, porque son jugadores más expuestos a recibir una tarjeta o una segunda amarilla. Tratamos de cubrir esa zona de manera integral, con futbolistas de diferentes características”, señaló el técnico, explicando la complejidad de elegir los nombres definitivos ante la paridad de niveles.

Competitividad y el futuro del proceso