Un “dolorcito” no frena a James: Néstor Lorenzo respaldó la convocatoria del 10 al Mundial

Tras varios días de especulaciones y nombres en el aire, el entrenador argentino Néstor Lorenzo disipó las dudas en torno al estado físico del 10 y capitán James Rodríguez tras confirmar la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026.
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El director técnico de la ‘tricolor’, de 60 años, se encargó de llevar calma a los aficionados y a la prensa al aclarar la situación actual del volante cucuteño, de 34 años, y quien encendió las alarmas por contraer unas molestias recientes.
“James está muy bien, ha entrenado mucho. Después tuvo un pequeño dolorcito que lo alejó de un par de entrenamientos, pero está bien y en buena condición”, afirmó el estratega argentino durante la rueda de prensa de este lunes 25 de mayo.
Con estas palabras, el seleccionador minimizó el impacto de los inconvenientes físicos sufridos por el mediocampista en medio de la preparación. James, quien terminó su corto vínculo con el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos, será pilar importante en la copa.