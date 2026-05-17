De Pelé a Messi: estas son las marcas más increíbles de los mundiales de fútbol

¿Sabía que Cristiano Ronaldo nunca ha marcado en un partido de eliminación directa en los Mundiales o que el partido con más goles terminó 7-5? El Mundial de 2026 no solo será el más grande de la historia en formato con 48 selecciones, sino también el escenario en el que se pondrán a prueba marcas legendarias.
De la “manita” de Salenko a la precocidad de Norman Whiteside, repasamos los números y las hazañas que han forjado la identidad del torneo más importante del planeta a lo largo de 22 ediciones.
De los 13 goles en una única edición de Just Fontaine en 1958 a los cinco tantos de Oleg Salenko en un mismo partido en 1994: la historia de la Copa Mundo Fifa está llena de récords a batir.
En el certamen de 2026, que comenzará el próximo 11 de junio, el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa pueden dejar atrás la marca de más participaciones.
El Brasil pentacampeón