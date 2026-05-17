¡Insólito! Un error arbitral sacó a Neymar de la cancha entre lágrimas y protestas; ¿irá al Mundial?

A horas de conocerse la convocatoria de Brasil para el Mundial, un error arbitral sacó este domingo de la cancha a Neymar, quien estuvo con la emoción a flor de piel, entre protestas del astro y del Santos, que perdió 3-0 en casa ante el Coritiba en la 16ª fecha del Brasileirão.

En el equipo ganador jugó los 90 minutos el exNacional Sebastián Gómez, de gran presente en ese balompié y en la prelista de Néstor Lorenzo de cara al Mundial de Norteamérica que arranca el 11 de junio.

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, anunciará el lunes su lista final de 26 jugadores para la Copa del Mundo, con Neymar como la gran interrogante.

En medio de la expectativa, el 10 del Peixe no pudo contener el llanto este domingo cuando escuchó emocionado el himno brasileño antes del inicio del partido, formado entre los titulares.

Su polémica salida ocurrió en el minuto 65, ya con el marcador 3-0 a favor del Coritiba por goles de Breno en el 5’ y el 20’ y Josué, de penalti, en el 39’.

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Con un resultado que deja a Santos nuevamente al borde del descenso, a falta de completarse la jornada, el técnico Cuca decidió dar entrada al hijo del exinternacional brasileño Robinho, Robinho Jr.

El cuarto árbitro levantó el cartel indicando el cambio, con el 10 de Neymar y el 7 de Robinho Jr, pero Cuca había solicitado la salida del número 31, Gonzalo Escobar, según los reclamos santistas.