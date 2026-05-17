¿Cómo hizo el acalde Mamdani para cerrar el déficit fiscal de Nueva York en solo 132 días?

Con apenas cinco meses en el cargo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha hecho lo que muchos consideraban políticamente suicida, cobrarles más impuestos a los más ricos, congelar los alquileres de viviendas protegidas y, al mismo tiempo, presentar un presupuesto equilibrado de US$125.000 millones.
El hombre que heredó un hueco fiscal mayor al registrado durante la Gran Recesión está convirtiendo a Nueva York en un experimento social que el mundo observa con atención.
La ciudad más rica del planeta, sede de Wall Street y hogar de algunas de las fortunas más grandes del mundo, está siendo gobernada por un joven socialista de 34 años, nacido en Kampala (Uganda), que se comunicaba con sus votantes por Instagram y prometió, sin rodeos, que los ricos pagarían más.
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