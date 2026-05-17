¿Cómo hizo el acalde Mamdani para cerrar el déficit fiscal de Nueva York en solo 132 días?

Con apenas cinco meses en el cargo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha hecho lo que muchos consideraban políticamente suicida, cobrarles más impuestos a los más ricos, congelar los alquileres de viviendas protegidas y, al mismo tiempo, presentar un presupuesto equilibrado de US$125.000 millones. El hombre que heredó un hueco fiscal mayor al registrado durante la Gran Recesión está convirtiendo a Nueva York en un experimento social que el mundo observa con atención. La ciudad más rica del planeta, sede de Wall Street y hogar de algunas de las fortunas más grandes del mundo, está siendo gobernada por un joven socialista de 34 años, nacido en Kampala (Uganda), que se comunicaba con sus votantes por Instagram y prometió, sin rodeos, que los ricos pagarían más. Lea más: “Vamos a gravar a los ricos”: alcalde de Nueva York propone impuesto de US$500 millones a segundas residencias de lujo

El déficit que nadie quería heredar

Cuando Mamdani asumió el cargo, encontró un déficit fiscal de US$12.000 millones. Una cifra que, en palabras del propio alcalde ante la cadena Univisión, “era asombrosa; incluso mayor, en términos porcentuales, que el registrado durante la Gran Recesión”. Lejos de recurrir a los recortes clásicos de servicios públicos, su administración tomó otro camino, negoció condiciones más favorables con el gobierno del estado de Nueva York, eliminó gasto burocrático innecesario y diseñó un nuevo mecanismo de tributación dirigido a los propietarios de bienes raíces de lujo. El resultado, al cabo de 132 días, presupuesto en cero. Sin déficit. “Cuando asumimos el cargo, descubrimos un déficit presupuestario de 12 mil millones de dólares. Hoy, me enorgullece decir que lo reducimos a cero”, dijo el alcalde en un trino. Julen Bollain, doctor en Estudios sobre Desarrollo e investigador de Mondragon, explicó que “no lo ha hecho recortando derechos, como suele hacer la derecha, sino gobernando mejor. Ha eliminado gasto innecesario, ha negociado mejor con el Estado y ha hecho que quienes más tienen paguen lo que les toca”. Siga leyendo: Un trayecto de $46.000 podría subir a $360.000 en el metro de Nueva York durante el Mundial

El impuesto que enfureció a los millonarios

La pieza central de la estrategia tributaria de Mamdani es un gravamen anual sobre propiedades valuadas en más de US$5 millones cuyos propietarios no residen permanentemente en la ciudad. Con esta medida, la administración espera recaudar US$500 millones al año. El alcalde no dejó pasar la oportunidad de hacer pedagogía pública y en un video de Instagram, su canal favorito de comunicación, señaló directamente el ático de US$238 millones que el magnate financiero Ken Griffin compró en Manhattan. “Por primera vez en la historia de Nueva York, una tasa anual gravará las casas de más de cinco millones de dólares de propietarios que no viven todo el tiempo en la ciudad”, dijo con una sonrisa. Griffin respondió con indignación y acusó a Mamdani de poner en riesgo su seguridad personal y amenazó con trasladar sus negocios a Miami. El financiero Bill Ackman se sumó a las críticas, advirtiendo que ahuyentar a las grandes fortunas dañaría a los ciudadanos más pobres, pues son los ricos quienes sostienen buena parte de la carga fiscal de la ciudad. Incluso el presidente Donald Trump, que ha mantenido una relación sorprendentemente cordial con el alcalde socialista, le lanzó un aviso: “Me cae muy bien, es un tipo estupendo. Pero no se puede ahuyentar a la gente de Nueva York con los impuestos, porque entonces nunca vuelven”. Mamdani no cedió y respondió: “Quiero que los empresarios tengan éxito y generen empleos, pero eso no cambia el hecho de que Nueva York tiene un sistema fiscal roto mientras muchas familias luchan por cubrir sus necesidades básicas”.

El alcalde de Nueva York Mamdani

Alquileres congelados: alivio para 2 millones de neoyorquinos

El otro frente de batalla de Mamdani es el mercado de vivienda, con más de 2 millones de personas viven en apartamentos de renta estabilizada. Es decir, cerca de uno de cada cuatro neoyorquinos. Para ellos, el alcalde impulsó una congelación de alquileres para el próximo año. La medida aún no es definitiva, pero recibió un espaldarazo esta semana cuando el organismo regulador, cuyos miembros habían sido renovados previamente por el nuevo alcalde, votó a su favor. Según el portal inmobiliario Realtor, el alquiler mediano en Nueva York cerró el año pasado en US$3.585 al mes, más de US$1.000 por encima de lo que costaba durante la pandemia. Un agente inmobiliario del Upper West Side, Avi Levi-Braha, lo grafica con un caso concreto: “Tengo un cliente que puso un apartamento en el mercado pensando en arrendarlo por US$3.400. Cuando salió, estaba en US$4.600. Dos años después, volvió a salir por US$5.800. Es una completa locura”. La congelación, sin embargo, no está libre de críticas de asociaciones de propietarios de vivienda protegida, que alertan de que no pueden cubrir los costos de mantenimiento. Economistas advierten de que la medida desincentiva la construcción de nuevas unidades, que es justamente lo que más necesita la ciudad. El fantasma más temido en Nueva York es el de los años 79, cuando fue la era del abandono, la suciedad y la inseguridad que marcó a generaciones enteras. Algunas asociaciones de propietarios aseguran que la presión actual se empieza a parecer a aquel período. El economista Gianluca Galetto, con experiencia en Wall Street y en anteriores administraciones del ayuntamiento, reconoce que la congelación puede ayudar a los inquilinos directamente beneficiados. Pero advierte que no resolverá la crisis habitacional por sí sola, ya que “para aumentar la oferta, que es lo que realmente es necesario, hace falta mucho tiempo. Y honestamente, no creo que nadie pueda solucionar todo esto solo desde la administración local”. En contexto: “Muchos estarán observando, quieren saber si la izquierda puede gobernar”: Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York

Más escuelas, supermercados públicos y construcción acelerada

Mamdani no se limita a subir impuestos y congelar alquileres, su agenda incluye una inversión de US$122 millones en escuelas públicas y la contratación de 1.000 maestros adicionales. También anunció la apertura de supermercados administrados por la ciudad, con precios accesibles para productos básicos. El primero estará en La Marqueta y el plan contempla cinco en total, uno por cada distrito, antes de 2029. En materia de vivienda, su administración presentó el plan SPEED, diseñado para reducir los trámites burocráticos que frenan la construcción de unidades asequibles. “Hacen falta más viviendas. En eso coinciden expertos de todas las ideologías”, reconoció el alcalde. El cierre del presupuesto sin déficit no fue obra de Mamdani en solitario, debido a que este requirió la colaboración de Kathy Hochul, gobernadora del Estado de Nueva York y figura de la facción más moderada del Partido Demócrata, una alianza que demuestra que el alcalde sabe negociar más allá de su base electoral cuando lo necesita.

Entre el discurso y la gobernanza: el dilema de Mamdani