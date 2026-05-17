No lo suelta: Petro ahora culpa al exministro José Antonio Ocampo de su déficit fiscal

El presidente Gustavo Petro sigue culpando a terceros de los problemas que vive Colombia bajo su mandato. Este domingo de puente festivo se dedicó a intercambiar trino con su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sobre seguridad y déficit fiscal. Sobre esto último, el mandatario culpa al economista, que salió hace más de tres años del Gobierno.
El Jefe de Estado señaló en un largo trino que el país requiere “un nuevo camino hacia la paz” para así desmontar de manera pacífica las economías ilegales y el narcotráfico en las regiones más afectadas por la violencia.
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En la misma publicación en X (antiguo Twitter), el gobernante defendió la gestión de su administración en materia de orden público. Según dijo, Colombia presenta actualmente “el nivel más bajo de homicidios alcanzado en los últimos 36 años”, pero admitió que la reducción de los indicadores de violencia ha mostrado señales de estancamiento en los últimos meses.