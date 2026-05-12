DaviArena promete cien millones de dólares y 65 eventos el primer año

En la mañana del 12 de mayo, en un evento al que asistieron el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, concejales de ese municipio y de Medellín, la plana mayor del banco Davivienda y periodistas, el cantante Juanes prometió que su concierto del 14 de noviembre será el mejor de su vida. “En Medellín cantábamos en las iglesias y luego en los parques. Estoy muy emocionado con este nuevo escenario”, dijo, refiriéndose al DaviArena, que comenzará su agenda de actividades precisamente con un show del compositor de La camisa negra.

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No era el único entusiasmado. En su discurso, el alcalde Cruz afirmó que la apertura del recinto cambiará el destino de los municipios del sur del Valle de Aburrá. Según las cifras proporcionadas por los directivos de BeatHub Entertainment, la empresa detrás del proyecto, el mandatario local tiene la razón. Se estima que DaviArena dejará una ganancia de 100 millones de dólares en su primer año de operación, con una programación estimada de 65 eventos y una asistencia de entre 600.000 y 700.000 personas. El recinto generará ingresos cercanos a los 15.000 millones de pesos anuales para el municipio por concepto de impuestos parafiscales asociados a la boletería de espectáculos.

Con una capacidad para conciertos de 17.200 personas, el recinto –que en este momento está en construcción– homenajeará a emblemas de la cultura antioqueña. “El anillo exterior del edificio rinde homenaje a los silleteros, mientras que parte de la fachada representa los tejidos textiles, como referencia a la tradición industrial de la región. Los colores rojos y amarillos del diseño evocan los guayacanes y la primavera”, según explicó Eduardo Olea, CEO de la compañía.

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La arena contará con un sistema acústico diseñado para controlar los rebotes de sonido y evitar las filtraciones del mismo tanto hacia el exterior como hacia el interior del recinto. De acuerdo con el directivo, la gente que asista a los conciertos entenderá fácilmente lo que cantan los artistas porque el escenario cuenta con tecnología que evita la reverberación. El proyecto también incorpora sistemas de eficiencia energética. El anillo comercial de cinco pisos funcionará con ventilación bioclimática, mientras que las graderías tendrán un sistema de aire acondicionado basado en agua helada.

En materia de servicios, la infraestructura incluirá 14 bares, 20 restaurantes, tres cocinas principales, cuatro locales exteriores para atención durante eventos, 24 suites, 23 boxes, dos sky lounge y dos salones multipropósito de aproximadamente 750 y 500 metros.