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Luis Suárez: “Estábamos para mejores cosas, esperemos que haya un cambio en Colombia”

El delantero lamentó la eliminación de Colombia frente a Suiza y aseguró que la Selección estaba para grandes objetivos y pidió convertir la dura eliminación en aprendizaje.

  • Luis Javier Suárez mostró garra y sacrificio en el Mundial, pero quedó en deuda con el gol. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Luis Javier Suárez mostró garra y sacrificio en el Mundial, pero quedó en deuda con el gol. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Agencia AFP
hace 2 horas
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El delantero Luis Javier Suárez lamentó la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza, al considerar que la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo estaba para “mejores cosas”.

Colombia perdió 4-3 en tanda de penales, tras empate sin goles en 120 minutos.

“Es un día triste. Creo que este equipo, esta selección, este país, estaba para mejores cosas”, dijo Suárez en la señal oficial de TV del partido jugado en Vancouver, Canadá.

“Esperemos que esto sea un punto de inflexión” con vistas al futuro, expresó el goleador del Sporting de Lisboa, que no pudo anotar con la camiseta de la selección colombiana en la Copa del Mundo.

“Inexplicable”

“Esperemos que sea un cambio... porque ya está bueno de quedarnos siempre a las puertas y no llegar hasta el último día”, dijo Jhon Arias.

“Inexplicable. Infelizmente nos quedamos a la puerta, con ese sinsabor”, siguió el extremo, quien destacó la “ilusión grande” que tenía el plantel cafetero de hacer historia en el Mundial.

“Lo intentamos. Con la cabeza un poco más fría, hicimos un gran Mundial, pero no nos alcanza”, agregó.

Lea: A Colombia le faltó gol en el Mundial: solo anotó en 3 de los 5 partidos y los delanteros quedaron en deuda

El lateral derecho Daniel Muñoz consideró que Colombia echó en falta sacar mejor provecho a sus ocasiones en ataque.

“Yo creo que no hay nada que reprochar, que lo dimos todo, que creamos ocasiones. Por momentos fuimos muy superiores... Ya de ahí a que no haya entrado el balón en la tanda de penales, mucha gente le dice suerte”, declaró el lateral del Crystal Palace.

“No nos ahorramos nada, toda gota de sudor la dimos dentro de la cancha”, agregó.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Luis Javier Suárez tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?
Luis Javier Suárez afirmó que la eliminación es un “día triste” y aseguró que la selección colombiana “estaba para mejores cosas”. Además, expresó su deseo de que la derrota sirva como un punto de inflexión para el futuro del equipo.
¿Cómo fue eliminada Colombia del Mundial 2026 frente a Suiza?
Colombia quedó eliminada en los octavos de final tras empatar 0-0 con Suiza en los 120 minutos reglamentarios y de prórroga. La clasificación se definió en la tanda de penales, donde el conjunto europeo ganó 4-3.
¿Luis Javier Suárez marcó goles con Colombia en el Mundial 2026?
Luis Javier Suárez no logró anotar con la selección colombiana durante su participación en la Copa del Mundo.

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