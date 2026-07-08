Bandera verde a remodelación del Atanasio Girardot: van a tumbar la cubierta

La remodelación total del estadio Atanasio Girardot, de Medellín, ya comenzó con el desmonte controlado de la cubierta de la tribuna Occidental.

Esta labor se hará mediante un proceso que no impedirá la realización de partidos de Atlético Nacional e Independiente Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que esta etapa de la obra durará dos meses y se espera que después de septiembre se inicien las obras de la instalación de la tercera bandeja, con la que se busca aumentar la capacidad del escenario a 62.000 espectadores.

”Será una de las infraestructuras más modernas del mundo. Haremos esta intervención por etapas y el trabajo no afectará ni a los equipos ni al desarrollo de otras actividades”, expresó el mandatario.

Los trabajos de remodelación del estadio buscarán que se modernice, también, la infraestructura que se inauguró en 1953 y que tenga las mayores facilidades para asistentes y para los equipos que disputen competencias locales e internacionales.

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