hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Trump llega a China: aranceles, Irán y Taiwán en la cumbre bilateral más importante de 2026

hace 3 horas

2026-05-13 17:51:54

Donald Trump llegó a Pekín para su primera cumbre bilateral con Xi Jinping desde 2017, acompañado por los CEO de Apple, Tesla, Nvidia y Boeing. En la agenda están la prórroga de la tregua arancelaria, la apertura del mercado chino, la guerra con Irán y el futuro de Taiwán, en un encuentro que podría redefinir las relaciones entre las dos grandes potencias del siglo XXI....