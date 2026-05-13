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Trump llega a China: aranceles, Irán y Taiwán en la cumbre bilateral más importante de 2026

hace 3 horas

Donald Trump llegó a Pekín para su primera cumbre bilateral con Xi Jinping desde 2017, acompañado por los CEO de Apple, Tesla, Nvidia y Boeing. En la agenda están la prórroga de la tregua arancelaria, la apertura del mercado chino, la guerra con Irán y el futuro de Taiwán, en un encuentro que podría redefinir las relaciones entre las dos grandes potencias del siglo XXI....

Agencia AFP

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