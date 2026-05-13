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Plancha sinfónica: los éxitos de siempre con el sonido de una orquesta sinfónica

El concierto hace parte de la programación cultural de la Orquesta Sinfónica de Eafit.

  • Para esta nueva presentación, la orquesta renovó parte del repertorio con el propósito de incorporar nuevas canciones y mantener cambios entre cada edición. Foto: Cortesía.
    Para esta nueva presentación, la orquesta renovó parte del repertorio con el propósito de incorporar nuevas canciones y mantener cambios entre cada edición. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Orquesta Sinfónica Eafit presentará este viernes 15 de mayo una nueva edición de Plancha Sinfónica en el Teatro El Tesoro, con un repertorio integrado por canciones populares de las décadas de 1960, 1970 y 1980, interpretadas en formato sinfónico. El concierto contará con la dirección de Juan David Osorio y las voces de Paula Olarte, Samir y Lu Morales.

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La propuesta incluirá versiones de canciones de los clásicos de las baladas románticas que todavía suenan en la radio y hacen suspirar a los enamorados. En total, el concierto tendrá 19 temas seleccionados por los propios integrantes de la orquesta.

El versionista Jonny Pasos le explicó a EL COLOMBIANO que el repertorio fue escogido mediante un trabajo colectivo entre los músicos. Según indicó, la orquesta decidió qué canciones querían llevar al formato sinfónico y, a partir de esa selección, comenzó el proceso de adaptación musical.

Pasos señaló que el trabajo de versionar consiste en transcribir las grabaciones originales para que puedan ser interpretadas en vivo por una orquesta. Agregó que, aunque hoy existen herramientas tecnológicas que facilitan el proceso, preparar un concierto de estas características puede tomar alrededor de tres meses.

El músico también destacó que muchas de las canciones incluidas en el repertorio original ya contaban con arreglos orquestales. Explicó que José José y José Luis Perales grabaron varios de sus éxitos con orquestas, algo que facilitó parte del trabajo de adaptación al formato sinfónico actual.

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El concierto tendrá una duración aproximada de una hora y veinte minutos. La estructura vocal fue diseñada para tres intérpretes, debido a la exigencia técnica de varias de las canciones incluidas en el repertorio. Además de Paula Olarte, participarán Samir, cantante con más de dos décadas de trayectoria en agrupaciones de música popular, y Lu Morales.

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Esta será la tercera edición de “Plancha Sinfónica”. Para esta nueva presentación, la orquesta renovó parte del repertorio con el propósito de incorporar nuevas canciones y mantener cambios entre cada edición.

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