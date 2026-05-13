¿Loco x volver en Metro? Así es la Cívica dedicada a Maluma

El Metro de Medellín acostumbra sacar una tarjeta Cívica con motivo de la realización de conciertos en la ciudad. En el pasado lo hizo cuando Karol G, Ryan Castro, Feid, entre otros, realizaron shows en la capital antioqueña. El turno le llegó a Maluma, que el 14 de mayo presentará Loco x Volver, su más reciente disco, en un evento en la Plaza Botero.
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La Civica de Maluma estará disponible para la compra a partir del 13 de mayo. Quienes quieran comprarla tarjeta tendrán que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que solo se venderán dos tarjetas por persona. Además, cada unidad tiene un costo de 12.100 pesos y no incluye recarga, así que si la desea usar debe recargarla. La tarjeta está a la venta en las estaciones Niquia, Bello, Acevedo, Caribe, Universidad, San Antonio, Estadio y Poblado.