¿Loco x volver en Metro? Así es la Cívica dedicada a Maluma

La Civica de Maluma estará disponible para la compra a partir del 13 de mayo. Quienes quieran comprarla tarjeta tendrán que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que solo se venderán dos tarjetas por persona. Además, cada unidad tiene un costo de 12.100 pesos y no incluye recarga, así que si la desea usar debe recargarla. La tarjeta está a la venta en las estaciones Niquia, Bello, Acevedo, Caribe, Universidad, San Antonio, Estadio y Poblado.

El Metro de Medellín acostumbra sacar una tarjeta Cívica con motivo de la realización de conciertos en la ciudad. En el pasado lo hizo cuando Karol G, Ryan Castro, Feid, entre otros, realizaron shows en la capital antioqueña. El turno le llegó a Maluma, que el 14 de mayo presentará Loco x Volver , su más reciente disco, en un evento en la Plaza Botero.

Estra tradición comenzó con los conciertos en la ciudad de Madonna y Beyoncé.

Maluma es el sexto paisa en tener una tarjeta con su nombre, después de Juanes, Karol G, J.Balvin, Feid y Ryan Castro.

Horarios del Metro

Además, el Metro de Medellín anunció que operará de manera comercial exclusiva en las líneas A y B hasta las 11:30 p.m., con motivo del concierto de Maluma. A partir de las 11:00 p.m., la única estación habilitada para el ingreso de usuarios será Parque Berrío.

Para la salida, estarán disponibles las estaciones Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Caribe, San Antonio, Exposiciones, Industriales, Poblado, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Estadio, Santa Lucía y San Javier. Además, se recomienda recargar la Cívica con antelación, ya que los puntos de venta atenderán hasta las 11:00 p.m.