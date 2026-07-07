Video | Messi erró su penalti contra Egipto y se convirtió en el jugador que más penales ha fallado en la historia de los mundiales

Lionel Messi no solo tiene récords positivos en los mundiales. También es el duelo de un antiregistro: es el futbolista que más penaltis ha errado en la historia de los torneos. El jugador argentino, que cumplió 39 años el 24 de junio pasado, erró su remate, desde los once pasos, en el partido de octavos de final de Norteamérica 2026 en el que se enfrentaban contra Egipto.

Corría el minuto 23. Argentina, que empezó perdiendo el partido con un gol de cabeza de Yasser Ibrahim cuando iban 15 minutos, hizo un ataque que terminó con una falta en el área egipcia. El juez central pitó penalti. Messi fue el encargado de patearlo. El portero Mostafa Shobeir, que mide 1,95 metros, lo atajó.