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¡El número uno a semis! Sinner sigue en carrera en Wimbledon y espera por Djokovic

Jannik Sinner, actual número uno del ranking ATP, ganó en los cuartos de final de Wimbledon y se adjudicó un lugar en los cuatro mejores del torneo.

  • Jannik Sinner busca su segunda final en Wimbledon. FOTO: X Janniksin
    Jannik Sinner busca su segunda final en Wimbledon. FOTO: X Janniksin
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 52 minutos
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El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, logró este martes el pase a semifinales del torneo londinenses, en el que busca su segundo título, tras ganar al alemán Jan-Lennard Struff, 74 del ranking, por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-3.

A sus 36 años, Struff se convirtió en el jugador de más edad en llegar a cuartos de un Grand Slam en la era Open.

Sinner logró la cuarta victoria sobre el alemán en otras tantas confrontaciones entre ambos.

El italiano busca en Wimbledon el quinto título de Grand Slam de su carrera, apenas un mes después de su sorprendente eliminación en segunda ronda de Roland Garros.

“Hemos trabajado mucho, especialmente después de París, intentando entender qué salió mal allí”, explicó Sinner tras su victoria ante Struff.

“En cualquier caso, hoy fue un test enorme, pero me sentí realmente cómodo desde el punto de vista físico”, añadió el italiano.

Sinner podría medirse en semifinales contra el serbio Novak Djokovic, octavo del mundo en la actualidad, que aspira a sus 39 años a lograr un histórico vigesimoquinto título de Grand Slam.

Para enfrentarse a Sinner, el serbio debe ganar este martes al canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto jugador mundial.

En la competición femenina, la estadounidense Coco Gauff, séptima del ranking, se clasificó para su primera semifinal en Wimbledon al derrotar a su compatriota Jessica Pegula, cuarta del mundo.

Gauff, de 22 años, que no había ganado un partido sobre hierba desde 2024 antes de encadenar cinco victorias en el césped londinense, se impuso por 4-6, 6-3, 6-3 a su rival.

La estadounidense busca su tercer título de Grand Slam, tras ganar el US Open de 2023 y Roland Garros en 2025.

Puede ser la primera final ante Djokovic

El número uno del mundo tiene la posibilidad de enfrentarse por primera vez en una final de Grand Slam, aunque su historial en este torneo no es ajeno. Lo más reciente entre el italiano y el serbio fue la semifinal de Australian Open en enero de este año, allí se impuso Nole, empero, posteriormente no pudo ganar la final ante Carlos Alcaraz.

Lea también: Cobolli ganó y avanzó a octavos: conozca los detalles de la jornada en Wimbledon

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