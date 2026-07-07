¡El número uno a semis! Sinner sigue en carrera en Wimbledon y espera por Djokovic

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon, logró este martes el pase a semifinales del torneo londinenses, en el que busca su segundo título, tras ganar al alemán Jan-Lennard Struff, 74 del ranking, por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-3.
A sus 36 años, Struff se convirtió en el jugador de más edad en llegar a cuartos de un Grand Slam en la era Open.
Sinner logró la cuarta victoria sobre el alemán en otras tantas confrontaciones entre ambos.
El italiano busca en Wimbledon el quinto título de Grand Slam de su carrera, apenas un mes después de su sorprendente eliminación en segunda ronda de Roland Garros.