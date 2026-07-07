Mineros eleva su proyección de producción de oro para 2026 tras sólido segundo trimestre

Mineros anunció los resultados operativos correspondientes al segundo trimestre de 2026, período en el que vendió 59.639 onzas de oro, lo que representó un crecimiento de 11% frente a las 53.906 onzas comercializadas en el mismo lapso de 2025.
El desempeño estuvo impulsado por las mejoras operativas implementadas en sus operaciones de Nicaragua y Colombia, así como por los avances en recuperación metalúrgica y capacidad de procesamiento. A partir de estos resultados, la compañía decidió revisar al alza su guía de producción consolidada para 2026.