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Murió Laura Bennett, la cantante famosa por su participación en “Party Rock Anthem”, ¿qué le pasó?

El fallecimiento fue confirmado por exintegrantes de GRL, grupo musical al que perteneció Bennett. La artista se hizo reconocida por su participación el éxito musical Party Rock Anthem.

  • Laura Bennett colaboró en 2011 con LMFAO en el éxito Party Rock Anthem. FOTO: Captura de pantalla / Getty
    Laura Bennett colaboró en 2011 con LMFAO en el éxito Party Rock Anthem. FOTO: Captura de pantalla / Getty
El Colombiano
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hace 2 horas
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La cantante británica, Laura Bennett, falleció a los 36 años. La noticia de su muerte fue confirmada por GRL, su antigua agrupación musical, la cual compartió en Instagram una publicación lamentando su partida.

Lea: La polémica detrás del reality que busca la nueva voz de la banda de Yeison Jiménez: ya tiene fecha de estreno

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Lauren. Tenemos el corazón roto y no podemos expresar con palabras lo mucho que significaba para nosotros”, escribieron.

El grupo femenino estadounidense no reveló las causas de la muerte de Bennett.

Por ahora, según difundió el medio de comunicación BBC, solo se sabe que la artista falleció en Meopham, Kent, el 29 de mayo de 2026, y que la investigación oficial sobre las circunstancias del deceso se realizará en octubre.

¿Quién es Lauren Bennett?

Bennett nació en Meophant, un pueblo pequeño ubicado en el condado de Kent, en Inglaterra. Desde joven incursionó en la música participando en concursos locales que la llevarían a competir en The X Factor, donde quedó entre los 12 finalistas.

Después de su paso por el reality, Lauren audicionó para una banda estadounidense llamada Paradiso Girls, a la cual terminó entrando a los 17 años.

La artista alcanzó el reconocimiento internacional gracias a su participación en Party Rock Anthem, el éxito musical del dúo LMFAO estrenado en 2011. Esta canción es considerada como la quinta más exitosa de todos los tiempos por Billboard, ya que estuvo durante seis semanas encabezando la Hot 100.

Tras esta colaboración, en 2014, la cantante pasó a ser parte del grupo femenino GRL, el cual fue creado como una segunda versión de The Pussycat Dolls. Su canción más exitosa fue Ugly Heart y llegaron a cantar con artistas como Pittbull.

Sin embargo, al año siguiente de su conformación, la banda se disolvió debido al suicidio de Simona Battle, una de sus integrantes. La última vez que se reunieron como formato de cuatro artistas fue en 2020.

Tras esto, Lauren continuó cantando como solista ocasionalmente.

Siga leyendo: Murió Manuel Arjona, exintegrante de la agrupación Locomía, ¿qué le pasó?

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