Designan a Mauricio Molina como nuevo interventor de Famisanar; ¿por qué?

Daniel Quintero está haciendo sus últimos movimientos al frente de la Superintendencia de Salud. Este martes decidió relevar al interventor de EPS Famisanar, Germán Darío Gallo Rojas, y nombró en su lugar a Mauricio Molina Álvarez, quien asumirá la conducción de la entidad. La medida quedó consignada en resolución expedida este 6 de julio.
El cambio se produce cuando restan poco más de dos meses para que concluya la prórroga vigente de la intervención, prevista hasta el 15 de septiembre próximo. Según el acto administrativo, la decisión responde a la necesidad de fortalecer la administración de la EPS ante la persistencia de problemas financieros, operativos y asistenciales que continúan afectando su funcionamiento.
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El documento aclara que el relevo del interventor no es por una sanción disciplinaria ni implica el inicio de un proceso de liquidación de la entidad, sino que corresponde al ejercicio de las facultades que tiene la Superintendencia para designar o remover agentes interventores cuando considera que las circunstancias de una entidad bajo medidas especiales así lo requieren.