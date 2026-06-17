Hora y dónde ver Inglaterra - Croacia: Harry Kane espera guiar a su selección a la primera victoria en Norteamérica

Llega el turno de uno de los goleadores más letales en la línea de partida del Mundial 2026: Harry Kane liderará a Inglaterra el miércoles en su debut en la competición contra la Croacia del incombustible Luka Modric.

A sus 32 años, Kane afronta su tercera Copa del Mundo tras una arrolladora temporada con el Bayern Múnich.

El ariete anotó 36 goles en 31 partidos en la Bundesliga, en la que su club ganó el título.

Y suma 14 y 13 presentaciones en la Liga de Campeones de Europa.

Ese partido entre Inglaterra y Croacia se podrá ver en Colombia, desde las 3:00 de la tarde, a través de la señal de DirecTV por DAZN y DGO y también por Win Sport.

También le puede interesar: Prográmese: Hora y dónde ver Colombia-Uzbekistán y los otros duelos de este miércoles 17 de junio en el Mundial de Norteamérica

“Vengo de la mejor temporada que he tenido”, comentó Kane este martes en conferencia de prensa y aseguró que “física y mentalmente” se siente en “gran forma”.

Este voraz delantero es la carta mayor de los Tres Leones, que, entrenados por el alemán Thomas Tuchel, aspiran a mameluco la larga espera transcurrida desde su primer y único título mundial en 1966.

“Es una de las mejores oportunidades que tenemos para ganar. El equipo tiene un gran equilibrio: una mezcla de experiencia, finales internacionales, finales de clubes, y grandes jugadores jóvenes”, expresó Kane en vísperas del estreno en el Grupo L.

La llave está completada por las selecciones de Ghana y Panamá.

Kane lleva en su cuenta ocho goles mundialistas: seis en Rusia 2018, torneo en el que fue el máximo artillero, y dos en Catar 2022.