Hora y dónde ver España-Francia, la semifinal de dos campeones mundiales en la cita de Norteamérica

España o Francia, la historia tocará a la puerta de una sola. Las principales candidatas al título disputarán este martes en Arlington la primera semifinal del Mundial 2026, un duelo con fuerte aroma de final que esconde otros tesoros en disputa.

“No es exagerado hablar de una final anticipada”, dijo el seleccionador español, Luis de la Fuente, tras clasificar a su equipo para el duelo de este martes, en el Estadio AT&T en Arlington, cerca de Dallas.

El duelo que está previsto para las 2:00 de la tarde de este martes se podrá ver en el país a través de las señales de Caracol, RCN y Win Sport, así como por las Apps de Caracol y RCN, la señal HD2 de ambos canales y por www.golcaracol.com.co. El duelo también se podrá ver por Directv DGO y DAZN.

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Por la ineludible chapa de favoritos, los Bleus y la Roja serán el mayor escollo del otro en su camino hacia la final del domingo, en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York.

Allí, una de ellas se citará con Argentina o Inglaterra, otras dos campeonas del mundo que en otro duelo histórico deciden su suerte el miércoles en Atlanta.

España llega respaldada por el juego colectivo más convincente del torneo. Solo recibió un gol en seis partidos y fue dejando en el camino a rivales de peso como Portugal y Bélgica sin renunciar a su identidad.

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Campeona en 1998 y 2018, en Norteamérica 2026 Francia suma 16 goles y se deshizo con autoridad de huesos duros como Marruecos, Suecia e incluso goleó a la sorpresiva Noruega en fase de grupos.

La pugna también se enfrenta a dos “estilos antagónicos”, dice De la Fuente. La Roja busca mandar con la pelota y desgastar al rival desde la posesión, mientras los Bleus se sienten cómodos esperando unos metros más atrás para luego disparar a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Michael Olise, sus tres mosqueteros.