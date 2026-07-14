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Hora y dónde ver España-Francia, la semifinal de dos campeones mundiales en la cita de Norteamérica

Las cuatro selecciones semifinalistas del Mundial de Norteamérica ya han sido campeonas del mundo.

  • Lamine Yamal y Kylian Mbappe las figuras de España y Francia se enfrentan este martes en busca de la final del Mundial de Norteamérica. FOTO GETTY
    Lamine Yamal y Kylian Mbappe las figuras de España y Francia se enfrentan este martes en busca de la final del Mundial de Norteamérica. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 3 horas
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España o Francia, la historia tocará a la puerta de una sola. Las principales candidatas al título disputarán este martes en Arlington la primera semifinal del Mundial 2026, un duelo con fuerte aroma de final que esconde otros tesoros en disputa.

“No es exagerado hablar de una final anticipada”, dijo el seleccionador español, Luis de la Fuente, tras clasificar a su equipo para el duelo de este martes, en el Estadio AT&T en Arlington, cerca de Dallas.

El duelo que está previsto para las 2:00 de la tarde de este martes se podrá ver en el país a través de las señales de Caracol, RCN y Win Sport, así como por las Apps de Caracol y RCN, la señal HD2 de ambos canales y por www.golcaracol.com.co. El duelo también se podrá ver por Directv DGO y DAZN.

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Por la ineludible chapa de favoritos, los Bleus y la Roja serán el mayor escollo del otro en su camino hacia la final del domingo, en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York.

Allí, una de ellas se citará con Argentina o Inglaterra, otras dos campeonas del mundo que en otro duelo histórico deciden su suerte el miércoles en Atlanta.

España llega respaldada por el juego colectivo más convincente del torneo. Solo recibió un gol en seis partidos y fue dejando en el camino a rivales de peso como Portugal y Bélgica sin renunciar a su identidad.

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Campeona en 1998 y 2018, en Norteamérica 2026 Francia suma 16 goles y se deshizo con autoridad de huesos duros como Marruecos, Suecia e incluso goleó a la sorpresiva Noruega en fase de grupos.

La pugna también se enfrenta a dos “estilos antagónicos”, dice De la Fuente. La Roja busca mandar con la pelota y desgastar al rival desde la posesión, mientras los Bleus se sienten cómodos esperando unos metros más atrás para luego disparar a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Michael Olise, sus tres mosqueteros.

Más que Kylian Mbappé contra Lamine Yamal

Aunque el foco inevitable apunta al pulso entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, ningún bando quiere reducir la semifinal a un duelo de estrellas.

Lamine Yamal puede marcar diferencias, pero España tiene otros jugadores que pueden hacerlo”, dijo el entrenador francés Didier Deschamps, que sigue considerándose favorito a la Roja.

Yamal cumplió 19 años en la víspera del partido y llega recuperado de una lesión muscular que condicionó el inicio de su Mundial. El extremo apenas ha marcado un gol, pero ya supo lo que es ser decisivo frente a Francia en la semifinal de la Eurocopa de 2024.

“Ya he dicho que no me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepta el reto, para eso he venido”, dijo el extremo del Barcelona en la rueda de prensa del lunes.

En el segundo renglón de estrellas estará Rodri, que con España vuelve a acercarse al nivel que lo convirtió en Balón de Oro en 2024, y el inspirado Dani Olmo, “un maestro del juego entre líneas”, como lo definió De la Fuente.

En Francia, Adrien Rabiot lidera una medular que podría recuperar a Aurélien Tchouaméni, aunque Manu Koné respondió con solvencia durante su ausencia.

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En todo caso, De la Fuente viene acostumbrado a mirar hacia el banquillo español y encontrar goles y soluciones. Mikel Merino resolvió con sus tantos en el epílogo los cruces ante Portugal y Bélgica saliendo desde el banco, mientras Fabián Ruiz, Ferran Torres o Pedri han sido felices ruedas de auxilio.

“Pongamos a quien pongamos no nos vamos a equivocar”, anticipó el DT.

Una rivalidad con más en juego

El de este martes es apenas el segundo cruce entre ambos en un Mundial. El primero fue hace veinte años, cuando Francia remontó 3-1 en los octavos de Alemania 2006 después de que un periódico español publicara en portada el célebre “Vamos a jubilar a Zidane”.

El eliminado fue España y el astro francés prolongó su despedida hasta la final de Berlín.

Pero en esta década la ecuación cambió. España derrotó a Francia en las semifinales de la Eurocopa de 2024 y en la Liga de Naciones de 2025, dos antecedentes recientes que alimentan la confianza de la Roja y le descargan presión a los Bleus.

“Siendo conscientes de su gran potencial, también somos el único equipo que les ha ganado en dos semifinales” a los franceses, recordó De la Fuente.

Francia abraza una regularidad extraordinaria tras disputar su tercera semifinal mundialista consecutiva. Y Deschamps, capítulo aparte, puede convertirse en el primer seleccionador que alcance tres finales seguidos.

Antes del pitazo inicial en Arlington, en el partido 101 de la Copa del Mundo, se guardará un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado de Niza del 14 de julio de 2016, en el décimo aniversario de la tragedia.

Después hablará el fútbol para decidir cuál de las dos candidatas seguirá en carrera hacia la gloria en el primer Mundial de 48 equipos y cuál tendrá que conformarse con disputar el partido por el antipático tercer puesto, el sábado en Miami.

Continúe leyendo: Francia y España reavivan una histórica rivalidad en el Mundial 2026, así llegan la semifinal

Bloque de preguntas y respuestas:

¿A qué hora juegan España vs. Francia por la semifinal del Mundial 2026?
España y Francia se enfrentarán este martes a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio AT&T de Arlington, Texas. El compromiso definirá al primer finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¿Dónde ver EN VIVO el partido España vs. Francia en Colombia?
Los aficionados podrán seguir el encuentro por Caracol Televisión, Canal RCN, Win Sports, Gol Caracol, las aplicaciones oficiales de Caracol y RCN, DirecTV DGO y DAZN, según el servicio de televisión o streaming disponible.
¿Quién será el rival del ganador de España vs. Francia en la final del Mundial?
El equipo que avance enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, programada para el miércoles. La gran final del Mundial 2026 se disputará en el estadio MetLife de Nueva Jersey.
¿Cuántas veces se han enfrentado España y Francia en un Mundial?
España y Francia solo se habían enfrentado una vez en la historia de los Mundiales antes de esta semifinal. Fue en los octavos de final de Alemania 2006, cuando Francia remontó y ganó 3-1, en el último Mundial de Zinedine Zidane.

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