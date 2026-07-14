Abelardo de la Espriella insiste en posesionarse en el sur del país pese a “no” de Petro: “Me voy a posesionar en una guarnición militar”

Abelardo de la Espriella, presidente electo para el periodo 2026-2030, respondió a la negativa del mandatario saliente Gustavo Petro y anunció que su posesión se hará en el sur del país tal como lo había prometido.
Así lo expresó en su última intervención como jefe de Estado electo a través de las redes sociales. En una especie de alocución transmitida en vivo, se refirió a la orden que el fin de semana dio Petro a los establecimientos militares y policiales.
“Pese a la oposición del nefasto y delirante gobierno saliente, los colombianos pueden estar seguros de que cumpliré mi promesa: me voy a posesionar en el sur del país en una guarnición militar para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad, la institucionalidad”, subrayó De la Espriella.