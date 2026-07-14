El 20 de julio, el Gobierno radicará ley para frenar el fracking en Colombia

El Gobierno nacional anunció que el próximo 20 de julio presentará ante el Congreso un proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia. La iniciativa, que será radicada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente durante la instalación del nuevo periodo legislativo 2026-2030, busca impedir el uso de esa técnica de extracción de hidrocarburos con el argumento de que representa riesgos para el agua, los ecosistemas y la salud pública.

El anuncio fue hecho en Becerril y Curumaní (Cesar) durante la entrega de dos proyectos de energía solar que, según el Ministerio de Minas y Energía, beneficiarán a más de 4.300 habitantes con la instalación de 2.494 paneles solares.

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Durante el evento, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó que la iniciativa será presentada junto con congresistas del Pacto Histórico.

“He acordado con la ministra de Ambiente que el próximo 20 de julio, durante la instalación del nuevo Congreso de la República, presentaremos junto con las y los congresistas del Pacto Histórico el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia. Es una iniciativa para proteger el agua, la vida y nuestros ecosistemas”, afirmó el ministro.

Mientras hacía ese anuncio, el Gobierno puso en funcionamiento los proyectos solares desarrollados en los dos municipios del Cesar. La inversión asciende a 36.000 millones de pesos y, de acuerdo con la cartera de Minas, permitirá generar 1.870 megavatios-hora (MWh) de energía limpia al año, además de evitar la emisión de 340 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) anualmente. La vida útil estimada de la infraestructura es de 25 años.

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Palma sostuvo que estos proyectos hacen parte de la estrategia de transición energética del Gobierno y destacó su impacto en las comunidades: “La transición energética solo tiene sentido cuando transforma la vida de las personas. Estos proyectos demuestran que la democratización de la energía es una realidad que llega a los territorios históricamente excluidos, llevando energía limpia, reduciendo las brechas sociales y fortaleciendo la participación de las comunidades en la construcción de un sistema energético más justo y sostenible para Colombia”, señaló.

Los proyectos hacen parte de la estrategia nacional de Comunidades Energéticas, con la que el Gobierno busca ampliar el acceso al servicio de energía en zonas no interconectadas, territorios dispersos y poblaciones vulnerables mediante sistemas de generación con fuentes renovables.

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Según las cifras entregadas por el Ministerio de Minas y Energía, actualmente hay 848 comunidades energéticas implementadas en el país. La estrategia beneficia a 567.558 personas, atiende a 42.200 usuarios, suma una capacidad instalada de 29,68 MWp y ha requerido inversiones superiores a 382.913 millones de pesos.

En el mismo acto, el ministro también se refirió al proceso de empalme con el próximo Gobierno: “Como parte de nuestro compromiso con la transparencia, el Ministerio de Minas y Energía adelanta el proceso de empalme institucional de cara al país, poniendo a disposición de la ciudadanía la información sobre los avances, resultados y proyectos estratégicos del sector”, concluyó Palma.

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