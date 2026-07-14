Detalles del operativo de ICE en el que murió acribillado el colombiano Johan Sebastián: No era a quien buscaban loa agentes

Un agente de inmigración de Estados Unidos mató a tiros el lunes a un hombre identificado por grupos de derechos humanos como un colombiano de 26 años, un incidente que podría avivar las críticas contra la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump.
Medios estadounidenses identificaron a la víctima como Joan Sebastián Guerrero, quien supuestamente trabajaba como conductor de un servicio de entregas y vivía en Biddeford con su esposa y su hija de tres años.
La Embajada de Colombia en Estados Unidos lamentó la muerte de Guerrero y aseguró que ya presta acompañamiento consular a sus familiares.
En un comunicado, la misión diplomática señaló que, a través de su Sección Consular, “mantiene un contacto permanente con la familia y con las autoridades competentes de los Estados Unidos para facilitar los procedimientos correspondientes”.
Asimismo, indicó que “ha solicitado información y aclaraciones al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) sobre las circunstancias que rodearon este lamentable fallecimiento” y aseguró que “continuará haciendo seguimiento cercano al caso a medida que avance la investigación”.