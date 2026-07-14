Murió Luis Goytisolo, novelista español y académico de la RAE, ¿qué le pasó?

El escritor Luis Goytisolo murió este domingo 12 de julio de 2026 en Vimbodí, un pueblo de la provincia española de Tarragona. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Real Academia de la Lengua Española (RAE).
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“La Real Academia Española lamenta el fallecimiento de su académico de número Luis Goytisolo. El escritor, miembro de la corporación desde 1995, ha fallecido en Vimbodí, Tarragona, a los 91 años”, escribió la organización en su cuenta de X (antes Twitter).