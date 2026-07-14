Gobierno electo de De la Espriella anuncia apoyo del Banco Mundial y asistencia técnica del FMI para diagnóstico fiscal

El Gobierno electo comenzó a delinear en Washington lo que será su estrategia para recuperar la confianza de los organismos multilaterales y atraer inversión hacia Colombia.
Uno de los principales resultados de esa agenda fue la reunión entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, de la que surgió el anuncio de un paquete integral de cooperación e inversión para el país.
A través de una publicación en LinkedIn, Restrepo informó que durante el encuentro Banga expresó su “decidido respaldo a Colombia” y confirmó que el Banco Mundial viene estructurando un plan de cooperación e inversión que será presentado próximamente en Barranquilla junto con el presidente electo, Abelardo De La Espriella.