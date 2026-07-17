Caso UNGRD: Martha Peralta seguirá en libertad por giro en la Corte Suprema

La Corte Suprema mantendrá en libertad a la senadora Martha Peralta mientras avanza la investigación por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Aunque la Sala de Instrucción se preparaba para definir su situación jurídica, la magistrada Cristina Lombana retiró el proyecto con el que se decidiría si le imponía una medida de aseguramiento.

Peralta es investigada por los delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, dentro del proceso que indaga la presunta repartición de contratos para asegurar el respaldo del Congreso a las reformas del Gobierno de Gustavo Petro.

La decisión implica que la congresista continuará vinculada al proceso, pero sin una medida de aseguramiento en su contra, mientras la Corte avanza con la investigación.

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La discusión sobre su situación jurídica se produce después de que la senadora permaneciera retenida de manera transitoria, cuando fue conducida por orden de la Corte tras aplazar en dos oportunidades su diligencia de indagatoria.

Una vez rindió su testimonio, la corporación le permitió recuperar la libertad, pero le impuso la firma de un compromiso para garantizar su comparecencia durante el proceso.

El documento, suscrito el pasado 22 de junio ante la magistrada Lombana, establece que la congresista deberá asistir a todas las citaciones de la Corte, informar cualquier cambio de residencia, mantener actualizados sus datos de contacto y abstenerse de realizar conductas que puedan obstaculizar la investigación.

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La Corte también le advirtió que, en caso de incumplir esos compromisos, podrían adoptarse medidas para asegurar su comparecencia, incluida una nueva conducción por parte de las autoridades de policía judicial.