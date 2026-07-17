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Caso UNGRD: Martha Peralta seguirá en libertad por giro en la Corte Suprema

Peralta es investigada por su presunta participación en un supuesto entramado para asegurar votos en el Congreso a favor de las reformas del gobierno Petro.

  • Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico. Foto: Colprensa
    Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Corte Suprema mantendrá en libertad a la senadora Martha Peralta mientras avanza la investigación por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Aunque la Sala de Instrucción se preparaba para definir su situación jurídica, la magistrada Cristina Lombana retiró el proyecto con el que se decidiría si le imponía una medida de aseguramiento.

Peralta es investigada por los delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, dentro del proceso que indaga la presunta repartición de contratos para asegurar el respaldo del Congreso a las reformas del Gobierno de Gustavo Petro.

La decisión implica que la congresista continuará vinculada al proceso, pero sin una medida de aseguramiento en su contra, mientras la Corte avanza con la investigación.

Puede leer: Corte puso a firmar compromiso a Martha Peralta para que cumpla con indagatorias cuando sea citada | El Colombiano

La discusión sobre su situación jurídica se produce después de que la senadora permaneciera retenida de manera transitoria, cuando fue conducida por orden de la Corte tras aplazar en dos oportunidades su diligencia de indagatoria.

Una vez rindió su testimonio, la corporación le permitió recuperar la libertad, pero le impuso la firma de un compromiso para garantizar su comparecencia durante el proceso.

El documento, suscrito el pasado 22 de junio ante la magistrada Lombana, establece que la congresista deberá asistir a todas las citaciones de la Corte, informar cualquier cambio de residencia, mantener actualizados sus datos de contacto y abstenerse de realizar conductas que puedan obstaculizar la investigación.

Entérese: UNGRD: Corte suprema abrió investigación y llamó a indagatoria a la senadora Martha Peralta | El Colombiano

La Corte también le advirtió que, en caso de incumplir esos compromisos, podrían adoptarse medidas para asegurar su comparecencia, incluida una nueva conducción por parte de las autoridades de policía judicial.

¿Por qué está investigada Martha Peralta?

Según el expediente, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habría encargado al exdirector de la entidad, Olmedo López, conseguir apoyos para la reforma pensional mediante la entrega de contratos a congresistas de la Comisión Séptima del Senado.

La investigación señala que, durante una reunión realizada el 13 de junio de 2023, López y Peralta habrían acordado impulsar proyectos desde la UNGRD para favorecer a integrantes de esa comisión. Además, la Corte indaga si la congresista habría servido como enlace para atender solicitudes de parlamentarios de la coalición de Gobierno mediante la asignación de contratos y cuotas burocráticas.

El expediente también menciona que Peralta presuntamente solicitó la contratación de 23 personas mediante órdenes de prestación de servicios y promovió la vinculación de personas cercanas a su estructura política en Maicao, La Guajira.

Si la Sala de Instrucción no acoge la ponencia de la magistrada Lombana, el proceso continuará con la definición de fondo sobre si la senadora debe o no ser llamada a juicio.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Corte Suprema dejó en libertad a Martha Peralta?
La Corte Suprema mantuvo en libertad a Martha Peralta porque, por ahora, no le impuso una medida de aseguramiento. La magistrada Cristina Lombana retiró el proyecto con el que la Sala de Instrucción iba a definir su situación jurídica, por lo que la senadora continuará vinculada a la investigación sin ser enviada a detención preventiva.
La senadora es investigada por concierto para delinquir, cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Estas conductas hacen parte del proceso por el presunto direccionamiento de contratos de la UNGRD para obtener apoyos políticos en el Congreso.
¿Qué obligaciones debe cumplir Martha Peralta mientras sigue en libertad?
Debe comparecer cada vez que sea citada por la Corte Suprema y cumplir las condiciones impuestas por el alto tribunal. También está obligada a informar cualquier cambio de residencia, mantener actualizados sus datos de contacto y abstenerse de realizar acciones que puedan afectar la investigación.
¿Qué puede pasar si Martha Peralta incumple las condiciones impuestas por la Corte?
La Corte puede adoptar medidas para garantizar su comparecencia al proceso. Entre ellas está ordenar una nueva conducción por parte de las autoridades de policía judicial si incumple los compromisos adquiridos.

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