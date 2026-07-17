Hasta el silbatazo final: lo que España debe cuidar en el duelo por el título ante Argentina este domingo

Los argentinos desconocen si el domingo, ante España, Messi y compañía volverán a consagrarse campeones del mundo, pero las remontadas épicas y los triunfos en tiempo extra durante el Mundial de Norteamérica 2026 alimentan la confianza en que la Albiceleste luchará hasta la final.
“Creo que este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad”, dijo el miércoles el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, tras la épica victoria por 2-1 frente a Inglaterra, con dos goles en los minutos 85 y 90+2 cuando perdía desde los 55 con un gol de Anthony Gordon.
También te puede interesar: El árbitro Slavko Vinčić, designado para la final, le trae un amargo recuerdo a Scaloni y sus dirigidos
Argentina “sabe sufrir”, repiten desde hace semanas jugadores, cuerpo técnico y la hinchada argentina.
La semifinal en Atlanta fue la cuarta eliminatoria consecutiva en este Mundial en que Argentina saca adelante un encuentro adverso con escaso tiempo en el reloj.
En dieciseisavos de final debieron convertir dos veces en tiempo extra para doblar a la sorprendente Cabo Verde por 3-2. En octavos perdía 0-2 frente a Egipto a los 79’, pero hilvanó tres goles para revertir el marcador 3-2 ante los egipcios. En cuartos quebró el empate ante Suiza con dos tantos en el segundo tiempo suplementario para ganar 3-1 y evitar los penales.
Vea además: ¿Quién es Nicolás Gallo, el árbitro AVAR colombiano de la final en el Mundial de Norteamérica?
“Es un grupo humano que a pesar de las adversidades nunca se da por vencido”, dijo Matías Cirelli, un abogado de 44 años de Buenos Aires con la voz algo disfónica tras los gritos de gol del miércoles.
Para este simpatizante, la resiliencia de estos jugadores está vinculada con las “muchas dificultades” que tuvo el país a lo largo de su historia: “Los argentinos nunca vamos a dar una batalla por perdida aunque el panorama sea totalmente adverso”, dijo.