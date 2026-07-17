La Odisea de Christopher Nolan vs. Troya: qué actores interpretan a los mismos personajes

Con el estreno de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, otras cintas basadas en los poemas épicos de Homero han vuelto a cobrar relevancia. Una de ellas es Troya, de 2004, del cineasta alemán Wolfgang Petersen, conocido por El submarino y La historia sin fin.

Esta última producción, estrenada hace más de dos décadas, está basada en La Ilíada, obra que data alrededor del año 750 a.C. y que relata los sucesos ocurridos durante 51 días del décimo y último año de la Guerra de Troya.

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La historia comienza cuando Paris, príncipe de Troya, se enamora de Helena, esposa del rey Menelao de Esparta, y la lleva consigo a Troya. Este hecho provoca la ira de Menelao y de su hermano Agamenón, quien aprovecha la situación para reunir a los reinos griegos y lanzar una gran invasión contra la ciudad troyana.

En la guerra también es relevante Aquiles, el guerrero más popular de Grecia. La película sigue los enfrentamientos entre los griegos y los troyanos, especialmente la enemistad entre Aquiles y Héctor, el noble príncipe de Troya. También muestra acontecimientos legendarios como el asedio de la ciudad y el famoso caballo de Troya, que para esta cinta fue construido con acero y fibra de vidrio.

Quien narra los sucesos es Odiseo o Ulises, el rey de Ítaca y uno de los líderes griegos más inteligentes. A diferencia de Aquiles, que destaca por su fuerza y habilidad en combate, Odiseo sobresale por su capacidad para planear estrategias. Es él quien convence al guerrero de unirse a la guerra contra Troya.