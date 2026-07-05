¡Insólito! La FIFA suspendió la roja al estadounidense Folarin Balogun y jugará contra Bélgica en octavos

Un hecho insólito y sin precedente en la máxima cita orbital, el cual se justifica desde la FIFA con el pago de la suspensión después del Mundial. El goleador gringo tendrá la posibilidad de estar un año sin pagar los partidos correspondientes como medida disciplinaria para ver su comportamiento durante este periodo de tiempo, algo que tiene poco fundamento.

El delantero del A.S. Mónaco y gran figura en ataque de Estados Unidos , Folarin Balogun , podrá ser parte del equipo de las Barras y las Estrellas en los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA Norteamérica 2026 , tras recibir la noticia de que la sanción por una tarjeta roja recibida en la instancia previa ante Bosnia y Herzegovina fue levantada temporalmente.

Cabe destacar que en el mismo torneo, durante la primera fecha, Lionel Messi hizo una entrada parecida a la infracción que le costó la cartulina colorada a Balogun en el duelo de dieciseisavos. El americano disputó una pelota dividida con el defensor central bosnio, Tarik Muharemovic, en donde le pisó con la planta del pie (taches del botín) en todo el talón y pantorrilla, algo que pudo significar una lesión grave.

Lo cierto es que, en su momento, no se castigó al astro argentino, y cuando se tomó la medida disciplinaria correspondiente con el delantero del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, el máximo ente organizador a nivel global del fútbol, la FIFA, decide no dejar a uno de los anfitriones sin su estrella para un juego decisivo y levantó la medida correspondiente a Balogun.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, agradeció en su red social Truth a la FIFA por haber tomado esta decisión. “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, afirmó el mandatario.

El compromiso entre estadounidenses y belgas por los octavos de final de la Copa del Mundo será este próximo lunes 6 de julio a las 7:00 p.m., hora de Colombia, con transmisión de DirecTV.