Video | ¡Como héroes! Así recibieron a la Selección de Cabo Verde en su país tras el Mundial

De la mano de su arquero y líder, Vozinha, la selección de Cabo Verde llegó a su país, donde fueron esperados en el aeropuerto por miles de caboverdianos que, con banderas, camisetas del seleccionado, alegría y mucha emoción, les dejaron claro a los Tiburones Azules lo orgullosos que se sienten por la gran presentación en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

Praia se tiñó de azul para hacerle reverencia a los futbolistas que llegaron al Mundial de este año con la fe puesta en no ser goleados por España y Uruguay, y terminaron convirtiéndose en leyendas tras igualar con estas dos selecciones, Arabia y Argentina, este último los eliminó en tiempo extra; sin embargo, el partido en los 90 minutos terminó igualado.

“Gracias al pueblo de Cabo Verde y a todos los que nos apoyaron por donde pasamos. Recibimos tanto cariño, y fue un privilegio representar a mi país, mis raíces y mi familia”, escribió en una carta recientemente el guardameta Vozinha.